Son Dakika Haberleri: Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

30 dakika önce

Salon: Sinan ErdemHakemler: Kerem Baki, Alper Altuğ Köselerli, Musa Kazım ÇetinAnadolu Efes: Doğuş Balbay 8, Micic 10, Simon 9, Motum 25, Dunston 2, Beaubois 17, Metecan Birsen 11, Birkan Batuk, Onuralp Bitim 2, Sertaç Şanlı 12, Buğrahan Tuncer 4, Yiğitcan Saybir 4Pınar Karşıyaka: Walker 7,...

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi, System.String[]
Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Kerem Baki, Alper Altuğ Köselerli, Musa Kazım Çetin

Anadolu Efes: Doğuş Balbay 8, Micic 10, Simon 9, Motum 25, Dunston 2, Beaubois 17, Metecan Birsen 11, Birkan Batuk, Onuralp Bitim 2, Sertaç Şanlı 12, Buğrahan Tuncer 4, Yiğitcan Saybir 4

Pınar Karşıyaka: Walker 7, Erdi Gülaslan, Henry 15, Chatman 2, Marei 12, Berk Uğurlu 13, Egemen Güven 12, Gailius 2, İlkan Karaman 10, Görkem Doğan 1, Berke Aygündüz 2

1. Periyot: 33-8

Devre: 58-33

3. Periyot: 84-55

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 13. haftanın kapanış müsabakasında Anadolu Efes, sahasında Pınar Karşıyaka'yı 28 sayı farkla 104-76 yendi.

Bu sonuçla ev sahibi takım 9. galibiyetini aldı. İzmir ekibi ise 8. kez mağlup oldu.

Karşılaşmaya hücumda etkili bir başlangıç yapan Anadolu Efes, 16-0'lık seri yakalayarak Pınar Karşıyaka karşısında 5. dakikayı 16-2 önde geçti. Çeyrek boyunca sert savunmasıyla ön plana çıkan lacivert-beyazlılar, hızlı hücumların yanı sıra üç sayı çizgisinin gerisinden üst üste bulduğu basketlerle ilk periyodu 25 sayı farkla 33-8 önde bitirdi.

İkinci çeyrek karşılıklı basketlerle başlarken Anadolu Efes, Metecan Birsen'in sayılarıyla 13. dakikada farkı 29 sayıya kadar çıkardı: 40-11. Pınar Karşıyaka, skor avantajıyla rotasyona giden ev sahibi ekip karşısında İlkan Karaman, Walker ve Marei'nin basketleriyle farkı kapatmaya çalıştı. Beaubois, Motum ve Simon ile oyunun kontrolü yeniden eline alan lacivert-beyazlılar, devreyi 58-33 üstün kapattı.

İkinci yarıda Motum, Doğuş Balbay ve Micic'le skor üretmeye devam eden Anadolu Efes, İzmir temsilcisinin farkı kapatmasına izin vermedi. Oyundan düşen Pınar Karşıyaka karşısında farkı koruyan lacivert-beyazlılar, son çeyreğe 84-55 üstün gitti.

Mücadelenin dördüncü periyoduna Beaubois'in basketleriyle giren Anadolu Efes, 31. dakikada farkı 34 sayıya çıkardı: 89-55. Kalan sürede farkı koruyan lacivert-beyazlılar, maçı 104-76 kazandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 07:16 Kaynak: AA

Doğuş Balbay, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Çiftçi Kayıt Sistemi ve Destek Başvurularında Son Gün 31 Aralık Öğrenciler, Yanan Okullarının Önünde Hatıra Fotoğrafı Çektirdi

İş Yerini Kapatıp Hobi Olarak Uğraşmaya Başladığı Seracılığı Meslek Haline Getiren Kadın Girişimci, Kazancını İkiye Katladı Chelsea, Crystal Palace'ı Deplasmanda Tek Golle Geçti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2018 19:46:36. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]