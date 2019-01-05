Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

Salon: CebeciHakemler: Aytuğ Ekti, Ahmet Tatlıcı, Özge Şentürkİstanbul Büyükşehir Belediyespor: Mehmet Yağmur 13, Holloway 17, Babic 19, Kulig 11, Semih Erden 6, Ramazan Tekin 6, Minchev 8, Mert Çevik, Ali Kavaklıoğlu, Mert GizirAnadolu Efes: Doğuş Balbay 13, Micic 14, Simon 31, Motum 13,...

Salon: Cebeci



Hakemler: Aytuğ Ekti, Ahmet Tatlıcı, Özge Şentürk



İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Mehmet Yağmur 13, Holloway 17, Babic 19, Kulig 11, Semih Erden 6, Ramazan Tekin 6, Minchev 8, Mert Çevik, Ali Kavaklıoğlu, Mert Gizir



Anadolu Efes: Doğuş Balbay 13, Micic 14, Simon 31, Motum 13, Dunston 11, Metecan Birsen, Anderson 3, Buğrahan Tuncer 2, Sertaç Şanlı 6



1. Periyot: 26-20



Devre: 46-41



3. Periyot: 65-64



Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 93-80 yendi.



Anadolu Efes, bu sonuçla 10. galibiyetini aldı. Son sıradaki ev sahibi takım ise 11. kez sahadan yenik ayrıldı.



Dengeli başlayan müsabakanın 4. dakikasını, İstanbul Büyükşehir Belediyespor 8-7 önde geçti. Periyot boyunca pota altından ve hızlı hücumlardan skor üreten ev sahibi ekip, Anadolu Efes karşısında ilk çeyreği 26-20 üstün kapattı.



İkinci periyotta Babic ve Holloway'in sayılarıyla hücumda tempolu oyununu sürdüren İstanbul Büyükşehir Belediyespor, 13. dakikada farkı 9 sayıya (34-25) çıkardı. Daha sonra oyun kurucularının yanı sıra pivotlarıyla üst üste basketler bulan Anadolu Efes, yakaladığı 14-4'lük seriyle 18. dakikada öne geçti: 38-39. İlk yarının son anlarında özellikle Mehmet Yağmur'la etkili hızlı hücumlar yapan ev sahibi ekip, soyunma odasına 46-41 önde girdi.



İstanbul Büyükşehir Belediyespor, ikinci yarıya da iyi başladı. Semih Erden, Babic ve Holloway'le sayılar bulan ev sahibi takım, 22. dakikada farkı çift hanelere taşıdı: 53-42. Top kayıpları yapan rakibi karşısında Micic'le hücumda tempoyu arttıran Anadolu Efes, 29. dakikada beraberliği yakaladı: 61-61. Çeyreğin son bölümleri karşılıklı basketlere sahne oldu. Çekişmeli geçen karşılaşmada İstanbul Büyükşehir Belediyespor, final periyoduna 65-64 önde gitti.



Karşılaşmanın son çeyreği karşılıklı sayılarla başladı. Simon'la peş peşe üç sayılık basketler kaydeden Anadolu Efes, 33. dakikayı 74-69 önde bitirdi. Oyunu ağırlığını koyan Simon'la özellikle dış atışlardan isabetler bulmaya devam eden konuk ekip, hücumda temposunu kaybeden rakibi karşısında bitime 1 dakika 14 saniye kala farkı 16 sayıya kadar çıkardı: 77-93. Kalan sürede farkı koruyan Anadolu Efes, maçı 93-80 kazandı.



Anadolu Efes'te 11'de 8 üç sayılık isabet sağlayan Simon, 31 sayı ile maçın en skoreri oldu.



İstanbul Büyükşehir Belediyespor'da ise Babic 19 sayı üretti.

Son Dakika » Spor » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Beşiktaş, Isimat-Mirin Transferini KAP'a Bildirdi

Fenerbahçe, Sadık Çiftpınar Transferini Sosyal Medyadan Duyurdu

Beşiktaş Fransız Stoper Nicolas Isimat Mirin'le Anlaştı

Alanyaspor, Fenerbahçe'den Ozan Tufan'ı Transfer Etti