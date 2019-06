Salon: Sinan ErdemHakemler: Aytuğ Ekti, Ziya Özorhon , Osman Sinan İşgüder Anadolu Efes : Micic 10, Doğuş Balbay 3, Simon 4, Moerman 10, Dunston 12, Larkin 12, Yiğitcan Saybir 5, Metecan Birsen 4, Onuralp Bitim, Sertaç Şanlı 11, Buğrahan Tuncer 3, Ömer Can İlyasoğlu 6 Galatasaray Doğa Sigorta : Webster 10, Göksenin Köksal 2, Hayes 9, Harrison 3, Auguste 5, Arapovic 10, Hasan Emir Gökalp 8, Can Korkmaz 2, Ege Arar 8, Caner Erdeniz , Erol Can Çinko 111. Periyot: 24-14Devre: 46-303. Periyot: 67-42Beş faulle çıkan: 36.18 Sertaç Şanlı (Anadolu Efes)Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off yarı final ikinci maçında Anadolu Efes, konuk ettiği Galatasaray Doğa Sigorta'yı 80-68 yenerek seride durumu 2-0'a getirdi.Üç galibiyete ulaşan takımın finale yükseleceği eşleşmenin üçüncü maçı, 5 Haziran Çarşamba günü bu kez Galatasaray Doğa Sigorta ev sahipliğinde Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak.Karşılaşma düşük tempoda başlarken Anadolu Efes, pota altından bulduğu basketlerle 4. dakikayı 7-6 üstün geçti. Galatasaray Doğa Sigorta, çeyrek boyunca rakibini boyalı alanda durdurmakta sorun yaşadı. Lacivert-beyazlılar, birinci periyodu 24-14 önde kapattı.İkinci çeyreğin yaklaşık ilk 4 dakikasında hücum süresini iyi kullanamayan ve skor üretemeyen sarı-kırmızılı takım karşısında kısa oyuncularıyla etkili olan Anadolu Efes, 16. dakikada farkı 19 sayıya çıkardı: 36-17. Kenardan oyuna dahil olan isimlerin katkısıyla skor farkını koruyan ev sahibi ekip, Galatasaray Doğa Sigorta karşısında soyunma odasına 46-30 üstün girdi.Sarı-kırmızılı takım, ikinci yarıya üst üste top kayıplarıyla girdi. Oyundan düşen rakibi karşısında hızlı hücumlarla ritimli oyununu sürdüren Anadolu Efes, 26. dakikada farkı 24 sayıya kadar yükseltti: 60-36. Bir ara farkı 27 sayıya (67-40) çıkaran ev sahibi takım, son çeyreğe 67-42 önde gitti.Final periyodunda skor farkını korumayı başaran Anadolu Efes, karşılaşmayı 80-68 kazandı.Mücadele öncesinde 2011-2013 yıllarında Anadolu Efes'te oynayan Sasha Vujacic'e, THY Avrupa Ligi'nde geçen aylarda oynanan 400. maça özel hazırlanan ve oyuncunun kendi isminin de yer aldığı forma hediye edildi.