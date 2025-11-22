Tahkim Kurulu 67 Hakemin İtirazlarını Reddetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Tahkim Kurulu 67 Hakemin İtirazlarını Reddetti

Tahkim Kurulu 67 Hakemin İtirazlarını Reddetti
22.11.2025 01:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TFF Tahkim Kurulu, bahis nedeniyle ceza alan 67 hakemin itirazlarını onaylayarak cezaları onadı.

TFF'den yapılan açıklamaya göre Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edilen 149 hakeme 8 ila 12 ay ceza verilmiş ve bu hakemlerden 67'si karara itiraz etmişti. Tahkim Kurulu, yapmış olduğu toplantıda itirazları değerlendirdi ve verilen kararları onadı.

149 HAKEMİN KARİYERİ BİTTİ

PFDK'den ceza alan 82 hakem ise haklarındaki kararlara itiraz etmedi. Böylece cezaları kesinleşen 149 hakemin kariyeri sona erdi.

3 HAKEMLE İLGİLİ İNCELEME SÜRÜYOR

Öte yandan PFDK'ye sevk edilen hakemler Zorbay Küçük, Melih Kurt ve Mertcan Tubay'ın dosyalarının incelenmesine kurul (PFDK) tarafından devam ediliyor.

Kaynak: AA

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Türkiye Futbol Federasyonu, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Tahkim Kurulu 67 Hakemin İtirazlarını Reddetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Adı uyuşturucu operasyonuna karışan Birce Akalay bu kez ehliyetini kaptırdı Adı uyuşturucu operasyonuna karışan Birce Akalay bu kez ehliyetini kaptırdı
Rojin Kabaiş dosyasına Sedat Peker dahil oldu: 25 milyon vereceğim Rojin Kabaiş dosyasına Sedat Peker dahil oldu: 25 milyon vereceğim
Sırbistan Cumhurbaşkanı, Bosna’da keskin nişancıydı iddiası Sırbistan Cumhurbaşkanı, Bosna'da keskin nişancıydı iddiası
Milyonları ilgilendiriyor GSS primi iki katına çıktı Milyonları ilgilendiriyor! GSS primi iki katına çıktı
Akaryakıta anahtar bıraktıracak zam pompaya yansıdı Litre fiyatı 60 lirayı aştı Akaryakıta anahtar bıraktıracak zam pompaya yansıdı! Litre fiyatı 60 lirayı aştı
Galatasaray’da deprem Osimhen’in yerine forvet oynayacak isim de sakatlandı Galatasaray'da deprem! Osimhen'in yerine forvet oynayacak isim de sakatlandı

00:36
Fedlan Kılıçaslan hakkında kırmızı bülten kararı
Fedlan Kılıçaslan hakkında kırmızı bülten kararı
00:10
Eski futbolcu Batuhan Karadeniz hakkında kırmızı bülten Mal varlıklarına el konuldu
Eski futbolcu Batuhan Karadeniz hakkında kırmızı bülten! Mal varlıklarına el konuldu
23:55
Mamdani Beyaz Saray’da Trump: Anlaşmazlıklarımız olabilir ama yardım edeceğiz
Mamdani Beyaz Saray'da! Trump: Anlaşmazlıklarımız olabilir ama yardım edeceğiz
23:42
İmralı’ya gitmeyecek olan HÜDA-PAR’dan alternatif öneri
İmralı'ya gitmeyecek olan HÜDA-PAR'dan alternatif öneri
21:59
İmralı kararından sonra CHP’nin ilçe binasına saldırı
İmralı kararından sonra CHP'nin ilçe binasına saldırı
21:38
Kavanozu açan polisler şok oldu Litresi 10 milyon dolar
Kavanozu açan polisler şok oldu! Litresi 10 milyon dolar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.11.2025 07:22:17. #7.11#
SON DAKİKA: Tahkim Kurulu 67 Hakemin İtirazlarını Reddetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.