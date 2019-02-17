Son Dakika Haberleri: Tahmazoğlu'ndan İstiklal Mahallesi'ne Ziyaret

Tahmazoğlu'ndan İstiklal Mahallesi'ne Ziyaret

32 dakika önce

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, doğalgaz patlaması yaşanan İstiklal Mahallesi'ni ziyaret etti.

Tahmazoğlu'ndan İstiklal Mahallesi'ne Ziyaret, System.String[]
Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, doğalgaz patlaması yaşanan İstiklal Mahallesi'ni ziyaret etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Tahmazoğlu, mahalle sakinleriyle bir araya gelerek, sorunlarını dinledi.

Mahallede incelemelerde bulunan Tahmazoğlu, vatandaşlarla tek tek ilgilendi.

Yaşanan olayın çok üzücü olduğunu ifade eden Tahmazoğlu, "Büyük geçmiş olsun diyorum. Dün olduğu gibi bugünde vatandaşımızın yanındayız. Yaralarımızı birlikte saracağız. Vatandaşlarımıza tekrar geçmiş olsun diyor yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 03:39 Kaynak: AA

Mehmet Tahmazoğlu, Şahinbey, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan'ın Duyurduğu Muhtaç Ailelere Elektrik Tüketim Desteğinin Haftaya Başlaması Bekleniyor Süleyman Soylu'dan HDP Eşbaşkanı Sezai Temelli'ye: Suratında Meymenet Yok

Dilenerek Topladıkları Parayla 3 Araba Aldılar, Noterde Kameralara Yakalandılar Binali Yıldırım, Kadıköy Barlar Sokağı'ndan Geçti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.2.2019 16:11:12. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tahmazoğlu'ndan İstiklal Mahallesi'ne Ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]