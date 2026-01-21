Tahran'da Barajlarda Alarm: Su Seviyeleri Kritik Düşüşte - Son Dakika
Tahran'da Barajlarda Alarm: Su Seviyeleri Kritik Düşüşte

21.01.2026 12:38
Tahran'daki 5 baraj, kritik 'ölü hacim' seviyesine düştü. Su temininde istikrarsızlık riski artıyor.

İran'ın başkenti Tahran'ın içme suyunu sağlayan 5 barajdaki su seviyesinin, "ölü hacim" olarak adlandırılan kritik eşiklerin altına düştüğü bildirildi.

Tesnim Haber Ajansı, İran Su Kaynakları Yönetimi Şirketi tarafından paylaşılan verileri yayımladı.

Buna göre, yaklaşık 15 milyon kişinin yaşadığı başkentin içme suyunu sağlayan Emirkebir (Kerec), Letyan, Talekan, Mamlu ve Lar barajlarında su seviyeleri alarm veriyor.

Üst üste yaşanan 5 kurak yıla ilaveten normale göre, yağış miktarının yüzde 73'ün altında kaldığı Tahran'da barajlardaki su rezervlerinin tarihin en düşük seviyelerine gerilediği ve 5 barajın tamamının ilk kez "ölü hacim" seviyesine düştüğü belirtiliyor.

Uzmanlar, yüzey su kaynaklarında yaşanan bu ciddi düşüşün Tahran'da su temininde istikrarsızlık ve su stresi riskini artırdığı uyarısında bulunuyor.

Verilere göre, su kapasitesi 205 milyon metreküp olan Emirkebir (Kerec) Barajı'nda 6 milyon metreküp su kaldı. Bu oran, kapasitenin yüzde 3'üne denk geliyor. Ölü hacmi yaklaşık 10 milyon metreküp olan barajda, rezervlerden su çekimi bir süredir durduruldu.

95 milyon metreküp kapasiteli Letyan Barajı'nda ise sadece 5 milyon metreküp su bulunuyor. Barajın ölü hacmi 28 milyon metreküp olarak kabul ediliyor.

Lar Barajı'nda, 960 milyon metreküp kapasitesine rağmen sadece 10 milyon metreküp su bulunuyor. Ölü hacmi 23 milyon metreküp olan barajda, kapasitenin büyük bölümünün fiilen devre dışı kaldığı belirtiliyor.

Mamlu Barajı'nda ise 250 milyon metreküp kapasitesinin yalnızca 18 milyon metreküpünde su kaldı. Bu da doluluk oranının yüzde 7 seviyesinde olduğunu gösteriyor. Barajın ölü hacmi 28 milyon metreküp.

Tahran ve Elburz eyaletlerinin en büyük su temin kaynaklarından biri olan Talekan Barajı'nda da kritik tablo dikkat çekiyor. 420 milyon metreküp kapasiteye karşılık 97 milyon metreküp su bulunan barajın ölü hacmi 100 milyon metreküp.

Barajlarda "ölü hacim" seviyesi

Ölü hacim seviyesi, barajda su bulunmasına rağmen bu suyun teknik nedenlerle çekilemediği ve kullanılamadığı kritik alt seviye olarak tanımlanıyor.

Barajın tabanına yakın kısımda yer alan bu su, dip savak, tünel ve isale hattı gibi su alma yapılarının altında kaldığı için şebekeye verilemiyor.

Bu seviyedeki su genellikle çamur ve tortu oranı yüksek olduğu için içme, sulama veya enerji üretimi amacıyla kullanıma uygun görülmüyor.

Bu nedenle barajların ölü hacim seviyesine inmesi, kuraklık ve su yönetimi açısından ciddi bir alarm durumu olarak değerlendiriliyor.

Kaynak: AA

