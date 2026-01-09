Tahran'da Protestolar Şiddetlendi

İran'ın başkenti Tahran'da dün gece protestolar sırasında çıkan olaylarda protestocular arasındaki gruplar tarafından çok sayıda otobüs ve ambulansın yanı sıra 24 ev, 25 cami ve 2 hastane ile 26 bankanın da aralarında olduğu kamu binalarının kundaklandığı ve tahrip edildiği bildirildi.

Tahran Belediye Başkanı Ali Rıza Zakani, dün gece protestocuların kamu ve özel mülklere geniş çaplı zarar verdiğini açıkladı.

Tahran'da göstericiler arasındaki bazı grupların otobüs, itfaiye aracı ve 42 araç, 24 ev, 25 cami ve 2 hastane ile 26 bankanın da aralarında olduğu kamu binalarını tahrip ettiğini aktaran Zakani, "yabancı düşmanların" Tahranlı çocuk ve gençleri kamu mallarına zarar verebilmek için kullandığını söyledi.

İran'ın Tahran dahil bazı kentlerinde dün gece düzenlenen gösteriler sırasında şiddet olayları yaşanırken ülke medyasında ve sosyal medyada yayımlanan görüntülerde, dağınık gruplar halinde toplanan ve bir kısmı silahlı yüzleri maskeli kişilerin özel araçlara, motosikletlere, metro istasyonlarına, bankalara, itfaiye araçlarına, otobüslere saldırdığı ve tahrip ettiği görülmüştü.

İran devlet televizyonu, olaylar sonucunda bazı kentlerde can kayıplarının yaşandığını ve çok sayıda kişinin de yaralandığını bildirmişti.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney de olayların ardından yaptığı konuşmada, yabancı güçler tarafından desteklenen bazı grupların gösteriler üzerinden ülke yönetimini tehdit eden ABD Başkanı Donald Trump'ı "memnun etmek için" kamu mallarını tahrip ettiğini söylemişti.

?İran'daki gösteriler

İran'da 28 Aralık 2025'te ülkedeki yerel para biriminin döviz karşısındaki yüksek değer kaybı ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar, ülkenin birçok kentine yayıldı.

Gösterilerde ölen ya da yaralananlara ilişkin resmi açıklama yapılmazken, ABD merkezli "İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA)", dün itibarıyla gösterilerde 8'i emniyet görevlisi 42 kişinin hayatını kaybettiğini, onlarca kişinin yaralandığını, 2 bin 277 kişinin ise gözaltına alındığını duyurmuştu.

Yarı resmi Tesnim Haber Ajansı, 7 Ocak'ta yayımladığı haberinde, gösterilerde 568 polis ile 66 milis gücünün (Besic) yaralandığını duyurmuştu.