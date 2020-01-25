Tahran-İstanbul seferi yapan yolcu uçağı havada arızalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tahran-İstanbul seferi yapan yolcu uçağı havada arızalandı - Son Dakika

Tahran-İstanbul seferi yapan yolcu uçağı havada arızalandı

6 saat önce

Tahran-İstanbul seferi yapan İran Airtour Havayolları'na ait yolcu uçağı, kalkışından kısa bir süre sonra teknik arıza nedeniyle geri dönerek havaalanına mecburi iniş yaptı.

Tahran-İstanbul seferi yapan yolcu uçağı havada arızalandı, System.String[]

Tahran- İstanbul seferi yapan İran Airtour Havayolları'na ait yolcu uçağı, kalkışından kısa bir süre sonra teknik arıza nedeniyle geri dönerek havaalanına mecburi iniş yaptı.

Tahran-İstanbul seferini yapmakta olan 9716 sefer sayılı İran Airtour Havayolları'na ait yolcu uçağı, kalkışından kısa bir süre sonra oluşan teknik arıza nedeniyle Tahran Mehrabad Havaalanı'na mecburi iniş yaptı. Uçağın tekerleklerinin açılmadığı ve 4 saat havada kaldığı iddia edilirken, İmam Humeyni Havaalanı Halkla İlişkiler Müdürü Ali Kaşani bu iddiaları reddetti. Kaşani olaya ilişkin açıklamasında, "Tahran-İstanbul seferi yapmakta olan 9716 sefer sayılı İran Airtour Havayollarına ait yolcu uçağı teknik arıza nedeniyle Tahran Mehrabad Havaalanına iniş gerçekleştirdi. Pilotun çabaları sonucunda uçak Tahran Mehrabad Havaalanına başarılı bir iniş gerçekleştirdi. Tüm mürettebatın ve yolcuların sağlık durumları gayet iyi" ifadelerini kullandı.

(Aynur Sena Çabuk/İHA)

İstanbul, Tahran, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 11:35 Kaynak: İHA
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