Tahran Uçağı Acil İniş Yaptı

Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı Tahran uçağının, sefer esnasında rahatsızlanan yolcu sebebiyle acil iniş koduyla Ankara'ya iniş yaptığı, yolcunun hastaneye kaldırıldığı açıklandı.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan bu sabah saatlerinde AJet'e ait bir yolcu uçağı Tahran seferini yapmak üzere havalandı. Uçak, Ankara semalarına yaklaştığı sırada, bir yolcu aniden rahatsızlandı. Acil iniş kodu verilen uçak, Ankara'ya iniş yaptı. İnişin ardından yolcu hastaneye kaldırıldı. Sevkin sağlanmasının ardından, uçak tekrardan Tahran'a doğru havalandı. Konuyla ilgili AJet tarafından yapılan açıklamada, "VF 183 koduyla Sabiha Gökçen-Tahran seferini yapan yolcu uçağımız, rahatsızlanan yolcu nedeniyle acil iniş kodu vererek Ankara'ya iniş yapmıştır. Rahatsızlanan yolcu uçaktan indirilerek hastaneye kaldırılmıştır. Yeniden havalanan uçak Tahran'a inişini gerçekleştirmiştir" denildi. - İSTANBUL