Taiwan Boğazı'nda İşbirliği Forumu

03.02.2026 17:46
Çin ve Kuomintang partileri, Taiwan Boğazı'ndaki işbirliğini tartışmak için forum düzenledi.

BEİJİNG, 3 Şubat (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi'ne (ÇKP) ve Çin Kuomintang Partisi'ne yakın araştırma enstitülerinin ortaklaşa düzenlediği düşünce kuruluşları forumu, "Taiwan Boğazı'nın iki yakası arasında etkileşim ve işbirliğinin geleceği" temasıyla başkent Beijing'de düzenlendi.

Salı günü düzenlenen forumda, Taiwan Boğazı'nın her iki yakasından 100'ün üzerinde katılımcı bir araya geldi. Foruma her iki partinin düşünce kuruluşları üyelerinin yanı sıra turizm, sanayi, bilim, teknoloji, sağlık ve çevre koruma gibi alanlardan temsilci ve uzmanlar da katıldı.

Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Taiwan Çalışma Ofisi Başkanı Song Tao açılış töreninde yaptığı konuşmada forumu, iki parti liderlerinin paylaştığı mesajların özünü hayata geçirmek üzere atılmış somut bir adım diye niteledi.

Song, iki partinin, 1992 Mutabakatı'nın ortak siyasi zeminini savunma ve "Taiwan'ın bağımsızlığına" karşı çıkma konusundaki kararlı duruşunu sürdürmesi ve ortaklaşa Taiwan Boğazı'nın iki yakası arasındaki ilişkilerin doğru yönde gelişimine yön vermesi gerektiğini belirtti.

"Taiwan'ın bağımsızlığı" yanlısı ayrılıkçılara ve onların suç ortaklarına karşı kararlı adımlar atılacağını vurgulayan Song, dış güçlerin "Çin'i kontrol altında tutmak amacıyla Taiwan'ı kullanma" girişimlerine müsamaha gösterilmeyeceğini ifade etti.

Çin Kuomintang Partisi Başkan Yardımcısı Hsiao Hsu-tsen ise Taiwan Boğazı'nın iki yakasındaki insanların Çin ulusundan olduğunu ve Çin ulusunun yeniden canlanması için birlikte çalışmaları gerektiğini söyledi.

Hsiao, 1992 Mutabakatı'nı savunmak ve "Taiwan'ın bağımsızlığına" karşı çıkmak şeklindeki ortak siyasi zeminde, iki tarafın, karşılıklı faydayı gözetmesi, ortak refahı teşvik etmesi ve barışçıl kalkınmayı ileriye taşıması temennisini dile getirdi.

Kaynak: Xinhua

Diplomasi, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

