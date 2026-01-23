Tajani: NATO Avrupa Ayağını Güçlendirmeli - Son Dakika
Tajani: NATO Avrupa Ayağını Güçlendirmeli

23.01.2026 15:19
İtalya Dışişleri Bakanı Tajani, NATO'nun Avrupa güçlenmediği takdirde ABD'ye bağımlı kalınacağını belirtti.

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, NATO'nun Avrupa ayağını güçlendirmeleri gerektiğini, aksi takdirde her seferinde kararı ABD'ye bırakmak durumunda kalacaklarını söyledi.

İtalya ile Almanya Hükümetlerarası Zirve toplantısı çerçevesinde düzenlenen iş forumunun açılışı, Roma'daki bir otelde iki ülkenin ilgili bakanları tarafından yapıldı.

Tajani, İtalya ile Almanya arasında güçlü, sağlam ve geleceğe dönük bir ortaklık olduğunu belirterek, "Avrupa Birliği'nin (AB) en önemli iki sanayi yapısından bahsediyoruz ve büyümeyi, rekabetçiliği ve üretim faaliyetlerimize pazar alanı sağlayacak ticaret politikasını destekleyen sanayi politikasını teşvik etmek gibi bir görevimiz var." dedi.

Bugünkü hükümetlerarası zirvede siyaset, ekonomi, ticaret ve kültürü kapsayan 8 anlaşmanın imzalanacağını açıklayan Tajani, İtalya ve Almanya'nın güçlü bir ihracat odaklı büyüme modelini paylaştığını ve ortak misyonlar düzenlemeyi de düşündüklerini dile getirdi.

Tajani, dünyanın değiştiğini dolayısıyla güvenlik ve savunma konularını ciddiyetle ele almaları gerektiğini ifade ederek, "İyi bir güvenlik stratejisi, barış stratejisidir. Bu, aynı zamanda NATO'nun Avrupa ayağını güçlendirmek anlamına gelir. Sürekli 'Amerikalılar karar verir' denilemez. Eğer NATO'nun ayağını güçlendirmek için gerekli cesarete ve iradeye sahip değilsen, Amerikalılar her sorun ortaya attığında 'Evet, siz karar verin' demek zorunda kalırsın. Eş düzey bir muhatap olmak istiyorsan, ittifakımızın Avrupa ayağını güçlendirebildiğini de göstermek gerekir." diye konuştu.

Savunma konusunda daha fazla harcama yapmaya karar verdiklerini aktaran Tajani, "Bu, savaş yanlısı olmak anlamına gelmiyor. Daha fazla denge oldukça, birilerinin sorunları güç yoluyla çözmeyi düşünme ihtimali de azalır." yorumunu yaptı.

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul da "Önümüzdeki zorluklar çok büyük ve Avrupa tek bir sesle konuşuyor. Danimarka ile Grönland'a verilen destek örneğinde olduğu gibi. Ancak aynı zamanda, hem İtalyan hem de Alman hükümeti, ABD ile istikrarlı ilişkileri sürdürmenin önemli olduğunu gösterdi." ifadelerini kullandı.

Roma ile Berlin arasındaki güçlü ekonomik ortaklığa değinen Alman Bakan, Avrupa'nın sanayisini koruması gerektiğini, bunun için İtalya ile Almanya'nın görevinin, rekabetçiliği güçlendirerek AB'nin sanayideki bu konumunu daha da sağlamlaştırmasını teşvik etmek olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

Diplomasi, Savunma, Ekonomi, Güncel, İtalya, Nato, Son Dakika

