Son Dakika Haberleri: Takip edildiklerini anlayınca uyuşturucuyu atıp kaçmaya çalıştılar
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Takip edildiklerini anlayınca uyuşturucuyu atıp kaçmaya çalıştılar

6 saat önce

Eskişehir'de bir araçta uyuşturucu ele geçirilmesine ilişkin iki şüpheli gözaltına alındı.

Eskişehir'de bir araçta uyuşturucu ele geçirilmesine ilişkin iki şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezi girişinde bir aracı takibe aldı.

Polisleri fark eden zanlılar, araçta bulunan uyuşturucuyu atarak kaçmaya çalıştıkları sırada kovalamaca sonucu yakalandı.

Gözaltına alınan iki şüphelinin bulunduğu araçta yapılan aramalarda 204,3 gram sentetik uyuşturucu ile 5,68 gram genetiği değiştirilmiş esrar (skunk) ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Takip edildiklerini anlayınca uyuşturucuyu atıp kaçmaya çalıştılar

Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 09:23 Kaynak: AA
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