Takla atan otomobil sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Takla atan otomobil sürücüsü yaralandı

Manisa'nın Kula ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kontrolden çıktı.

Takla atan otomobil sürücüsü yaralandı, System.String[]

Manisa'nın Kula ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kontrolden çıktı. Takla atarak ters bir şekilde duran otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza saat 17.00 sıralarında Kula- Selendi eski yolu üzeri İncesu Mahallesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Ekiz idaresindeki 45 SA 1993 plakalı otomobil, Kula'dan Selendi istikametine seyir halindeyken İncesu Mahallesi girişinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Yolda savrulan otomobil, takla atarak ters bir şekilde durdu. Otomobil sürücüsü kazada yaralanırken, tavanı üzerinde duran aracından kendi imkanlarıyla çıktı. Olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kula Devlet Hastanesine kaldırılan Ekiz, ileri tetkik tedavileri için Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Ekiz'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA

Takla atan otomobil sürücüsü yaralandı
Takla atan otomobil sürücüsü yaralandı
Takla atan otomobil sürücüsü yaralandı
Takla atan otomobil sürücüsü yaralandı
Takla atan otomobil sürücüsü yaralandı

Otomobil, Manisa, Kaza, Kula, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 18:51 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Takla atan otomobil sürücüsü yaralandı - Son Dakika

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