Takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı
01.11.2020 10:42
Konya'nın Emirgazi ilçesinde kontrolden çıkan otomobil takla attı, kazada sürücü yaralandı.
Konya'nın Emirgazi ilçesinde kontrolden çıkan otomobil takla attı, kazada sürücü yaralandı.
Kaza, saat 05.00 sıralarında ilçeye bağlı Demirci Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bayram Okumuş idaresindeki 42 JK 884 plakalı Opel marka otomobil, sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. İhbar üzerine olay yerine giden sağlık görevlileri yaralanan sürücüye ilk müdahaleyi yaparak Karapınar Devlet Hastanesine kaldırdı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KONYA
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