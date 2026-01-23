Taksicilerden Türk Bayrağı'na Destek Konvoyu - Son Dakika
Taksicilerden Türk Bayrağı'na Destek Konvoyu

Taksicilerden Türk Bayrağı\'na Destek Konvoyu
23.01.2026 02:09
Nusaybin-Kamışlı sınır hattında terör örgütü yandaşlarınca Türk bayrağına yapılan saldırıya tepki olarak İstanbul'da taksiciler konvoy düzenledi. İstanbul Taksi Şoförleri Derneği Başkanı Deniz Dündar, Türk bayrağının bağımsızlığın simgesi olduğunu vurgulayarak saldırıyı kınadı. Taksiciler, bayraklarla donatılmış araçlarıyla İstiklal Marşı okuduktan sonra konvoyla şehirde ilerledi.

Nusaybin-Kamışlı sınır hattında terör örgütü yandaşlarınca Türk bayrağına yönelik gerçekleştirilen saygısızlığa tepki gösteren taksiciler, konvoy oluşturdu. İstanbul Taksi Şoförleri Derneği Başkanı Deniz Dündar, "Aziz milletimizin ortak değeri, bağımsızlığımızın ve birliğimizin simgesi olan şanlı Türk bayrağımıza yönelik gerçekleştirilen menfur saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz" dedi.

İstanbul Taksiciler Derneği üyeleri, Nusaybin-Kamışlı sınır hattında terör örgütü yandaşlarınca Türk bayrağına yönelik saldırıya tepki amacıyla Şişli Büyükdere Caddesi üzerinde bir araya geldi. Taksiciler, İstiklal Marşı'nı okudu ve basın açıklaması yaptı. Açıklamanın ardından bayraklarla donatılan yüzlerce taksi, konvoy halinde hareket etti. Konvoy, Barbaros Bulvarı, Beşiktaş Meydanı, Kabataş, Fındıklı, Karaköy ve Tarlabaşı Bulvarı güzergahını takip ederek ilerledi. Taksicilerin oluşturduğu konvoyun hareketi, Taksim Tünel'de son buldu.

'TÜRK BAYRAĞI BİZİM NAMUSUMUZDUR'

İstanbul Taksi Şoförleri Derneği Başkanı Deniz Dündar, "Aziz milletimizin ortak değeri, bağımsızlığımızın ve birliğimizin simgesi olan şanlı Türk bayrağımıza yönelik gerçekleştirilen menfur saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz. Türk bayrağı, bu topraklar uğruna can veren şehitlerimizin emanetidir. Ona uzanan her el, milletimizin onuruna, tarihine ve egemenliğine uzanmış demektir" dedi.

Dündar, bu tür girişimlerin toplumun birlik ve beraberliğini zedeleyemeyeceğini vurgulayarak, "Bizler İstanbul taksi camiası olarak ay yıldızlı bayrağımıza yapılan bu alçak saldırı karşısında sessiz kalmadık, kalmayacağız. Bugün yüzlerce araç ile bayrağımıza olan bağlılığımızı ve milli değerlerimize sahip çıkma kararlılığımızı göstermek amacıyla bir araya geldik" diye konuştu.

Yetkililere çağrıda bulunan Dündar, "Bu topraklarda yaşayan herkes bilmelidir ki Türk bayrağı bizim namusumuzdur. Ona uzanan her türlü hakaretin ve saygısızlığın karşısında dimdik durmaya devam edeceğiz. Yetkili kurumları bu saldırıyı gerçekleştirenler hakkında gerekli hukuki süreci titizlikle yürütmeye davet ediyor, milletimizi sağduyuya ve birlik olmaya çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, İstanbul, Güvenlik, Güncel, Terör, Son Dakika

Son Dakika Güncel Taksicilerden Türk Bayrağı'na Destek Konvoyu - Son Dakika

Taksicilerden Türk Bayrağı'na Destek Konvoyu
