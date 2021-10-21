Taksicilerin "1 milyon 800 bin TL'yi sahibine teslim ettik" hikayesi palavra çıktı - Son Dakika

Taksicilerin son dönemde müşteri seçmeleri ve çeşitli suçlara karışmaları, vatandaşın sabrını taşırdı. Vatandaşlar, İstanbul'da artık içinden çıkılamaz bir hale gelen taksi sorununa çözüm isterken, taksiciler de yaptıklarına karşı kendilerini yalanla aklama yolunu seçti. Sarıyer'de bir vatandaşın unuttuğu 1 milyon 800 bin TL'nin taksiciler tarafından sahiplerine teslim edildiği olayı, büyük bir yalan çıktı.

"İNSANLIK ÖLMEDİ" DEMİŞLERDİ

Demirören Haber Ajansı'nın servis ettiği haberde; valiz sahibi, "Çantamı kaybetmiştim. Arkadaşlar çantamı bulmuş. Eksiksiz bütün eşyalarım içinde. 300 bin lira burada, 150 bin dolar da burada. Kendisine teşekkür ediyorum. Tüm taksici arkadaşlara teşekkür ediyorum. Bu iyiliği yaptıkları için, kısa zamanda parayı buldular, kendilerine minnettarım." dedi. Yaşanan bu olay sonrası duraktaki taksiciler peş peşe açıklamalar yaparak, 'İnsanlığın ölmediğini' söyledi.

"ARKADAŞLAR DUYARLI OLSUN, HELAL KAZANSIN"

Taksi durağı yöneticisi Orhan Aydoğdu, "Tutanakla parayı kendisine teslim ettim. Teşekkür etti gitti. Ne iş yaptığını bilmiyorum. Almancıymış kendisi. Adam bayağı kendinden geçmiş, kendini kaybetmiş bir durumdaydı. Parayı görünce yani çanta bulununca adam bayağı bir ferahladı. Çok teşekkür etti. Yani 'sizin gibi insan kalmış mı' diye konuştu. Hatta bir miktar para teklif etti, almadım ben kesinlikle almadım. Bizim taksilerde genelde böyle şeyler kalıyor. Arkadaşlar duyarlı olsun. Yani helal kazansın." şeklinde konuştu.

GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Ancak yaşanan bu olayın taksicilerin imajını düzeltmek için çektiği kurgu bir video olduğu ortaya çıktı. Show TV ekranlarında yayınlanan Ebru Akel ve Murat Güloğlu'nun sunduğu 'Bu Sabah' programında olayın üstüne gidildi ve gerçek öğrenildi. Valizini unuttuğu iddia edilen kişi, programa telefonla bağlanarak yaşanan olayın kurgu olduğunu söyledi. Şahıs, "Videonun çekildiğinden bile haberim yoktu. Herhangi bir şekilde kaybolmuş bir param yok. Bulunmuş bir param da yok. Ben gurbetçi değilim, Almanya'ya da gitmedim. Olay tamamen kurgu." dedi.

TAKSİCİ KENDİNİ TUVALETE KİLİTLEDİ

Bu Sabah ekibi de olayın yaşandığı durağa giderek taksicileri köşeye sıkıştırdı. Muhabirin zor soruları karşısında kaçacak yer arayan taksici, kendisini tuvalete kilitledi. Muhabirin, "Talimatı kim verdi?" sorusu üzerine söz alan taksici, "Onu söylemek zorunda değilim." şeklinde cevap verdi. Durağa gelen bir diğer taksici de soruları yanıtlamak yerine bölgeden uzaklaşmayı tercih etti.