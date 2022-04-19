TAKSİDE 10,5 KİLO ESRAR GEÇİRİLDİ - Son Dakika
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TAKSİDE 10,5 KİLO ESRAR GEÇİRİLDİ

19.04.2022 09:15

GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde, polis ekiplerince durdurulan taksinin bagajında 10 kilo 500 gram esrar ele geçirildi.

GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde, polis ekiplerince durdurulan taksinin bagajında 10 kilo 500 gram esrar ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine taksiyi durdurarak arama yaptı. Bagajda 2 poşet içinde 10 kilo 500 gram esrar ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan ekipler, ismi açıklanmayan sürücüyü gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe 'uyuşturucu madde ticareti yapma ve nakletme' suçundan tutuklandı.

TAKSİDE 10,5 KİLO ESRAR GEÇİRİLDİ
TAKSİDE 10,5 KİLO ESRAR GEÇİRİLDİ
TAKSİDE 10,5 KİLO ESRAR GEÇİRİLDİ
TAKSİDE 10,5 KİLO ESRAR GEÇİRİLDİ

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TAKSİDE 10,5 KİLO ESRAR GEÇİRİLDİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: TAKSİDE 10,5 KİLO ESRAR GEÇİRİLDİ - Son Dakika
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