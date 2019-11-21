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TAKSİM'DE AYNI KÖPEK YİNE ISIRDI

6 saat önce

Haber-Kamera: Ersan SAN -Özgür EREN Taksim Meydanda iki ay önce iki turist kadını ısıran sokak köpeği, bugün de bir kadını kolundan ısırdı.

TAKSİM'DE AYNI KÖPEK YİNE ISIRDI, System.String[]

Haber-Kamera: Ersan SAN -Özgür EREN

Taksim Meydanda iki ay önce iki turist kadını ısıran sokak  köpeği, bugün de bir kadını kolundan ısırdı. Ambulans ile hastaneye kaldırılan kadın tedavi altına alındı.

Taksim Meydanı'nda Eylül ayında iki turist, sevmeye çalıştıkları sokak köpeği tarafından ısırılmışlardı. Aynı köpek bugün saat 16.30 sıralarında bir kadını ısırdı. Sibel Akbayrak (29) adlı kadın, sevmek istediği köpek tarafından ısırıldı. Kadın ısırılması üzerinde Taksim Meydanı'nda kısa süreli korku ve panik yaşandı. Sibel Akbayrak'ın yardımına çevredeki vatandaşlar yetişti. Köpek çevredekiler tarafından meydandan uzaklaştırılırken, olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan kadın, ambulansla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

AYNI KÖPEK 2 YIL ÖNCE DE KAPTIĞI ÇANTAYI BIRAKMAMIŞTI

Aynı köpek 2017 yılında bir gencin çantasını kapmış, çevredekilerin de yardımıyla uzun uğraşlar sonucu çanta alınabilmişti.

Görüntü Dökümü

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-Köpeğin ağzında kıyafet ile meydanda dolaşması

-Ambulansın gidişi

-Yaralı kadının hastaneye getirilişi

-Yaralı kadının hastaneye girişi

-Hastaneden genel ve yakın detaylar


turist, Taksim, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 05:39 Kaynak: DHA
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