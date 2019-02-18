Taksim'de Engellilerin Kullandığı Şarj İstasyonunun Soketi İkince Kez Çalındı
10 dakika önce
Taksim'de engellilerin kullandığı şarj istasyonunun soketi ikince kez çalındıİSTANBUL - Taksim Meydanı'na engelli bireylerin akülü sandalyelerini şarj etmeleri için konulan şarj istasyonunun kablo uçlarında bulunan soketleri ikinci kez çalındı.
Taksim
'de engellilerin kullandığı şarj istasyonunun soketi ikince kez çalındı
İSTANBUL - Taksim Meydanı'na engelli bireylerin akülü sandalyelerini şarj etmeleri için konulan şarj istasyonunun kablo uçlarında bulunan soketleri ikinci kez çalındı. Akülü sandalye araçlarını şarj etmek için gelen engelliler yine mağdur oldu.
'Hayatı Aydınlat' projesi kapsamında konserden elde edilen gelirle İstiklal Caddesi
girişi Nostaljik Tramvay durağına yapılan akülü sandalye şarj istasyonun kablo uçlarında bulunan soketler bir kez daha çalındı. 2018 yılının Aralık
ayında meydana konulan şarj istasyonu çok sayıda engelli bireyin hayatını kolaylaştırmıştı. Yaklaşık 3 ay önce önce Taksim Meydan'a konulan ve bir çok engelli vatandaşa hizmet veren şarj istasyonun kablo uçlarında bulunan soketler daha önce de çalınmış yerine soketler takılmıştı.
"Bu hepimiz için"
Aracını şarj etmek için istasyon önüne gelen Mehmet Zeki
Eycan da mağdur oldu. Aküsünün şarjı bittiği için meydana geldiğini söyleyen Mehmet Zeki Eycan, "Bunun ucu kopuk olduğu için aracımı şarj edemedim. Lütfen, bu hepimiz için. Ben şu anda mağdur oldum. Arabamı şarj edemedim burada kaldım. Bunun sebebi sizsiniz" dedi.
Son Dakika
» Genel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 09:16 Kaynak: İHA
Usta Oyuncu Erdal Özyağcılar, Şaman Dinine İnandığını Açıkladı
Camideki Hırsızlık Anı, Güvenlik Kamerası Tarafından Saniye Saniye Kaydedildi
Elektrik, Doğal Gaz, Su ve Telekom Abonelikleri Artık e-Devlet'te Yapılabilecek