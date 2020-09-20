Son dakika haberi... Taksim'de kadınları hedef alan kapkaç çetesi kamerada - Son Dakika

Son dakika haberi... Taksim'de kadınları hedef alan kapkaç çetesi kamerada

Son dakika haberleri... Taksim'de kadınları hedef alan kapkaç çetesi kamerada -Beyoğlu'nda telefonla konuşarak yolda giden iki kadın kapkaça uğradı İstanbul'un göbeği Taksim'de farkı zamanlarda yolda yürüyen iki kadının kapkaça uğradığı ve kadınlardan birinin yerde sürüklendiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Taksim'de kadınları hedef alan kapkaç çetesi kamerada

- Beyoğlu'nda telefonla konuşarak yolda giden iki kadın kapkaça uğradı

İSTANBUL - İstanbul'un göbeği Taksim'de farkı zamanlarda yolda yürüyen iki kadının kapkaça uğradığı ve kadınlardan birinin yerde sürüklendiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Kadınları hedef alan çetenin, aynı noktada defalarca vatandaşın cep telefonlarını kapkaç yaptığı öğrenilirken bölge esnafı, "Hemen hemen 2-3 günde bir oluyor, burası artık böyle" dedi.

Olaylar, geçtiğimiz 14 Mayıs Perşembe günü saat 16.30 sıralarında ve önceki hafta Pazar günü saat 09.00 sıralarında Beyoğlu Taksim'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul göbeği olan Taksim Meydanı'na çok yakın bir noktada kapkaç çetesi, kadınları hedef aldı. Mayıs ayında meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre garson olarak çalışan Özge Bircan Sevim (25), olay günü saat 14.00 sıralarında işyerine uğradı. Burada bir süre vakit geçiren Sevim ardından evine gitmek üzere yola çıktı. Genç kız sokakta yürüdüğü esnada kimliği belirsiz iki şahıstan biri arkasından yaklaşmaya başladı. Etrafını kolaçan ederek yabancı kimsenin olmadığından emin olan şahıs, yaklaşık 9 bin lira değerindeki cep telefonuyla kulaklık takarak müzik dinleyen genç kıza arkasından yaklaştı. Şahsın telefonu arka cebinden çekmesiyle kulaklık takılan olan genç kız sürüklenmeye başladı. Bir süre sonra kulaklık kopunca telefonu çalan şahıs, kaçarak kayıplara karıştı.

Biri kapkaç yaptı diğeri yardım bahanesiyle yaklaştı

O anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı. Olayın ardından vatandaşlar tarafından yerden kaldırılan Sevim, yaşadığı olayın şokunu atlatmaya çalıştı. Kapkaç esnasında şahsın arkasında duran ve kapkaççıya müdahale etmeyen diğer bir şahıs ise genç kıza yardım etmeye çalıştı. Birkaç dakika genç kıza yardım etme bahanesiyle yanında duran şahıs, ardından ara sokağa girerek uzaklaştı. Olayın ardından emniyete giden genç kız, kapkaççılardan şikayetçi oldu. Güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alan polis, kapkaççıyı ve suç ortağını yakalamak için çalışma başlattı.

Genç kadın neye uğradığını şaşırdı

Taksim'de önceki hafta Pazar günü sabah saatlerinde meydana gelen diğer bir olayda ise, genç bir kadın yolda yürüdüğü esnada arkasından yaklaşan kapkaççının kurbanı oldu. Cep telefonu kapkaç yapılan şahıs, ara sokakta bekleyen suç ortağıyla beraber kaçarak kayıplara karıştı. Genç kadın ise sadece ara sokaktaki merdivenin başından kapkaççılara bağırabildi. Yaşananlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

"Hemen hemen 2-3 günde bir oluyor, burası artık böyle"

Olaylar hakkında konuşan bir vatandaş, "Arkadaş buradan yukarıya doğru çıkarken bir tanesi arkadan geliyor, kapıp aşağıya doğru kaçıyorlar. Sonradan arkadaşın kamera kayıtlarına baktık. Görüntülerde bayan biraz sürükleniyor. 2-3 gün önce yine oldu. Kadın şuradan giderken kapkaç yapıyorlar. Hemen hemen 2-3 günde bir oluyor. Emniyet hangi birinin peşinden koşsun ki, yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey de varsa ben bilmiyorum. Herhalde tenha diye burada sürekli yaşanıyor. Burası artık böyle. Vatandaşlara artık dikkat etsinler diyeceğim ama hangi birine dikkat etsinler. Yolda yürürken kimin seni takip ettiğini bilemezsin ki" dedi.

Polis ekipleri, her yerde kadınları hedef alan kapkaç çetesini arıyor.

Son dakika haberi... Taksim'de kadınları hedef alan kapkaç çetesi kamerada

Beyoğlu, Kapkaç, Taksim, Genç, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2020 10:54 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi... Taksim'de kadınları hedef alan kapkaç çetesi kamerada - Son Dakika

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