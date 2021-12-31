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TAKSİM'DE YILBAŞI KUTLAMALARINA KAMERALI TAKİP - Son Dakika

TAKSİM'DE YILBAŞI KUTLAMALARINA KAMERALI TAKİP

31.12.2021 18:21

Yeni yıla saatler kala kutlamaların yapıldığı TAKSİM Meydanı ve çevresine Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları kuruldu.

Yeni yıla saatler kala kutlamaların yapıldığı TAKSİM Meydanı ve çevresine Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları kuruldu. Yılbaşı tedbirleri için Gezi Parkına konuşlandırılan mobil KGYS aracından kameralı takip yürütülüyor.

Yeni yıla Taksim'de girmek isteyenlerin güvenliğini sağlamak için Taksim Meydanı İstiklal Caddesi ve çevresinde önlemler alınmaya başlandı. Cumhuriyet Anıtı'nın etrafına polis bariyerleri yerleştirildi, kameralar son kontrollerden geçirildi. Gezi Parkı'na konuşlandırılan mobil araç içindeki Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ekipleri tarafından kameralı takip yürütülüyor.

TAKSİM'DE YILBAŞI KUTLAMALARINA KAMERALI TAKİP
TAKSİM'DE YILBAŞI KUTLAMALARINA KAMERALI TAKİP
TAKSİM'DE YILBAŞI KUTLAMALARINA KAMERALI TAKİP
TAKSİM'DE YILBAŞI KUTLAMALARINA KAMERALI TAKİP
TAKSİM'DE YILBAŞI KUTLAMALARINA KAMERALI TAKİP
TAKSİM'DE YILBAŞI KUTLAMALARINA KAMERALI TAKİP

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Kent Güvenliği Yönetim Sistemi, İstiklal Caddesi, Yılbaşı, Taksim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TAKSİM'DE YILBAŞI KUTLAMALARINA KAMERALI TAKİP - Son Dakika


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