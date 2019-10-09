Taksim Tarlabaşı'nda bir evde 19 yaşındaki öz kızına işkence ettiği iddia edilen Muzaffer A. sevk...
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Taksim Tarlabaşı'nda bir evde 19 yaşındaki öz kızına işkence ettiği iddia edilen Muzaffer A. sevk edildiği hakimlikçe 'kasten yaralama' suçundan tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 02:40 Kaynak: İHA
Taksim Tarlabaşı'nda bir evde 19 yaşındaki öz kızına işkence ettiği iddia edilen Muzaffer A. sevk edildiği hakimlikçe 'kasten yaralama' suçundan tutuklandı.
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