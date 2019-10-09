Son Dakika Haberleri: Taksim Tarlabaşı'nda bir evde 19 yaşındaki öz kızına işkence ettiği iddia edilen Muzaffer A. sevk...
Son Dakika 3. Sayfa Taksim Tarlabaşı'nda bir evde 19 yaşındaki öz kızına işkence ettiği iddia edilen Muzaffer A. sevk...

Taksim Tarlabaşı'nda bir evde 19 yaşındaki öz kızına işkence ettiği iddia edilen Muzaffer A. sevk...

1 saat önce

Taksim Tarlabaşı'nda bir evde 19 yaşındaki öz kızına işkence ettiği iddia edilen Muzaffer A. sevk edildiği hakimlikçe 'kasten yaralama' suçundan tutuklandı.

Taksim Tarlabaşı'nda bir evde 19 yaşındaki öz kızına işkence ettiği iddia edilen Muzaffer A. sevk edildiği hakimlikçe 'kasten yaralama' suçundan tutuklandı.

Taksim Tarlabaşı'nda bir evde 19 yaşındaki öz kızına işkence ettiği iddia edilen Muzaffer A. sevk...

Tarlabaşı, Taksim, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 02:40 Kaynak: İHA
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