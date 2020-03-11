TAKSİM VE BAHÇELİEVLER'DE DEZENFEKTE ÇALIŞMALARI - Son Dakika

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından oluşturulan Gezici Filo, virüs kaynaklı salgın hastalıkların yayılmasını önlemek amacıyla Taksim Meydanı'ndaki Cumhuriyet Sanat Galerisi ve Bahçelievler Enver Ören Kültür Merkezi'ni dezenfekte etti.

İBB, Gezici Filo ekipleri koronavirüs önlemleri kapsamında Taksim Meydanı'ndaki Cumhuriyet Sanat Galerisi ve Bahçelievler, Enver Ören Kültür Merkezi'ne dezenfekte çalışması yaptı. Özel kıyafetler giyen ekipler hastanelerin yoğun bakımında kullanılan bir ürün olan Crystalin ile ellerinde bulunan cihaz yardımıyla dezenfeksiyon ve temizlik çalışmaları yaptı. Bunun yanı sıra Taksim Meydanı'nda bazı kişilerin virüsten korunmak için maske taktıkları gözlendi.

Görüntü Dökümü:

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-Bahçelievler, Enver Ören Kültür Merkezi'ndeki dezenfekte çalışması

-Özel kıyafet giyen kişi

-Taksim Meydanı'nda özel kıyafet giyip hazırlanan kişi

-Taksim Meydanı'ndaki Cumhuriyet Sanat Galerisi'nde dezenfekte çalışması

-Özel kıyafetli kişi

-Eczanede satılan maske

-Taksim'de maske ile gezen vatandaşlar

-Genel ve detay görüntüler

- İstanbul