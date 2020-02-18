Taksitli alışverişte faiz mağdurlarına destek için dernek kurdular - Son Dakika

PEŞİN parası olmayan veya kredi kartı kullanmak istemeyen vatandaşlar taksitli satış mağazalarından alışveriş yapıyor. Ancak borcunu ödeyemeyip icra takibine uğradığında, uygulanacak tüketici faizi yüzde 9-18 arasında olması gerekirken vatandaşlar yüzde 72 ile 180 arasında değişen yüksek faiz oranlarıyla karşılaşıyor. İzmir'de 3 ay önce kurulan Faiz Mağdurları Derneği maaşlarına, hatta evlerine haciz gelen vatandaşlara bu mağduriyetle baş edebilmeleri için yol gösteriyor.

Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi İzmir'de de birçok mağaza taksitli satış yapıyor. Peşin parası olmayan veya kredi kartı kullanmak istemeyen bazı vatandaşlar, bu mağazalardan alışveriş yaptıktan sonra kabus yaşıyor. Mağazaların borçların gecikmesi nedeniyle koyduğu, yüzde 72 ile 180 arasında değişen, hatta 204'e kadar çıkan faiz oranları, vatandaşı mağdur ediyor. Vatandaşlar, bir anda evlerine gelen tebligatla maaşlarına haciz geldiğini, hatta evlerinin icralık olduğunu öğreniyor. İzmir'de yaklaşık 3 ay önce kurulan Faiz Mağdurları Derneği, bu sıkıntıları yaşayan kişilere ücretsiz yardım sunuyor. Derneğe gelen mağdurların, faizler nedeniyle eşleri ile boşanma aşamasına gelmeleri, anne babalarıyla aralarının bozulması gibi farklı hikayeleri var. Hukuk yoluyla bu soruna bir 'dur' demek istediklerini söyleyen dernek başkanı Aydın Yıldırım, "Taksitli alışveriş yaparken sözleşmeleri mutlaka okumalılar, e-devletten borçlarını sürekli kontrol etmeliler. Eğer icralık oldularsa, tebligatları okusunlar ve 7 gün içinde itiraz etsinler. Yasal faizleri işletilsin. Okumaz ve itiraz etmezlerse mağazalar kendi bildiklerini okuyarak, yüksek faizlerle kişiyi zor durumda bırakacaklardır. Mağazaların bu mağduriyeti yaşatmaması adına bir çalışma yapılabilir. Hükümet ve gerekli merciiler bu konuyla ilgili gerekli çalışmaları yapacaklarını umuyoruz" dedi.

MAĞDURLARA ÜCRETSİZ DESTEK

Yaklaşık 3 ay önce derneği kurduklarını anlatan Faiz Mağdurları Derneği Başkanı Aydın Yıldırım, "Bizler de mağdurduk ve mağduriyetimiz bir şekilde giderildi. Bizim gibi faiz mağduru olan vatandaşların nasıl çözüme ulaşacağını araştırdık. Daha fazla kitleye ulaşmaya çalıştık. Kredi kartı olmayan, dar gelirli vatandaşın alışveriş yapmış olduğu bazı mağazalar var. Bu vatandaşlar bir süre sonra ödeme güçlüğü çekiyor. Mağazalar kişiye icra yoluyla takip başlatıyor, akabinde de taksit oranları yüzde 100'lere 200'lere kadar yükseliyor. Biz buna bir 'dur' demek istiyoruz. Vatandaşlar bizden ücretsiz olarak bilgi alabilirler" diye konuştu.

'DAVALARDAN HIZLI BİR ŞEKİLDE SONUÇ ALABİLİYORUZ'

Derneğin avukatlarından Hayrullah Çuhadaroğlu, bir müvekkilinin başına gelen olayı anlatarak, "Maddi durumu kötü olan bir müvekkilime ödeme emri gelmiş ve yıllardır ödediği halde borçlarını kapatamamıştı. En son hapis cezası için dava açıldı. Ben incelediğimde, borcu üç kat ödediklerini, dördüncü katı ödemek üzereyken taahhütte bulunduklarını gördüm. Fazla verdikleri paraları geri alabileceklerini, yüksek faiz uygulanan bir icra takibinde ödeme taahhüdünün geçersiz olduğunu söyledim. Hemen işlemlere başladık, davalarımızı açtık. Hem fazla ödenen paraları aldık hem de icra ceza mahkemesindeki davayı düşürdük. Hem hapisten hem borçtan kurtulmuş oldular, hem de ellerine para geçti" dedi. Normalde icra takibinde tüketici faizinin yüzde 9 olduğunu, en fazla yüzde 18'e çıkabileceğini söyleyen Çuhadaroğlu, "Derneğe gelen mağdurlarla görüşmeye başladığımda gördüm ki yüzde 70-80 değil, yüzde 180, 204 faizli ödeme emirleri gördük. Vatandaşlar itiraz edecek kadar bilinçli tüketici değil. Avukata danışacak kadar ücret cebinde yok. Dernekle birlikte yardımcı olduğumuz mağdurlar fazla ödedikleri paraları geri alıp, haklarını savunabiliyorlar. Bu davalar kısa süreli, çok uğraştırmayacak davalar. Bu nedenle davalardan hızlı bir şekilde sonuç alabiliyoruz. Yüzde 9'un üzerinde bir icra faizi uygulandıysa vatandaşlar dava açarak haklarını alabilir, borçlarını sildirebilir veya olması gereken rakamlara indirebilir" dedi.

'MASRAFIMIZ 3 BİN TL İSE, 10 BİN TL BORÇ ÇIKARIYORLAR'

Kızı için çeyiz mağazasından yaptığı alışveriş nedeniyle mağduriyet yaşayan emekli Kemalettin Işıkdemir (64), "Kredi kartı kullanmadığımdan mağazadan taksit yaptırdım. Ödemelere başladık, kızım da işten çıkınca bana yardımcı olamadı. Bir ay geciktirmede hukuk bürolarına gidip ücretleri yükseltiyorlar. Eve gelen tebligatta faizli borç yazıyor. Neden bize telefon edilmiyor? Araştırılmıyor? Bizim masrafımız 3 bin TL ise, bir anda bakıyoruz 10 bin TL olmuş. Kızım işe gireli 1-2 ay oldu. İş yerindeki patronuna kızımın maaşına haciz geldiği bilgisi gelmiş. Maaşından taksitle her ay 500 TL kesilecekmiş. Bizim alışverişimizle ödenecek borç arasında 7-8 bin TL fark var" şeklinde konuştu. Daha sonra derneğe başvurduklarını aktaran Işıkdemir, "Tefeci gibi koyulan bu borçları mahkeme kararıyla geri aldıracağız umarım. Devlet büyüklerine sesleniyorum, biz çok mağdur durumdayız. Zaten bizim peşin paramız olsa peşin verip alırdık. Eşyayı satarken tüketiciye yağcılık yapıyorlar, önümüze 20 sayfalık bir evrak getiriyorlar, okuyacak zamanımız olmuyor. Lütfen bu konuya bir el atsınlar. Yuvalar yıkılıyor, intiharlar oluyor. Ben bile eşimden gizli yapmak zorunda kaldığım için ben de tükendim" dedi.