Talas Belediyesi'nin çevre gezilerinden 400 öğrenci yararlandı

Kayseri'de Talas Belediyesi'nin ilçede yaşayan öğrencilere yönelik başlattığı "Tarihi Çevre Tanıtım Gezileri" sona erdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, "Şehrimizi Tanıyoruz" sloganı ile Başakpınar Mahallesi Fatma ve Yüksel Başbuğu İmam Hatip Lisesi ile başlayan program, Süleymanlı Mahallesi Muammer Beluk Çok Programlı Anadolu Lisesi ve Anadolu Meslek Programı öğrencileri ile son buldu.

Program kapsamında Selçuklu Uygarlığı Müzesi'ni ziyaret eden öğrenciler, daha sonra Kayseri Lisesi Milli Mücadele Müzesi ile Kayseri Kalesi ve Arkeoloji Müzesi'ni gezerek, eserler hakkında bilgi aldı.

Program kapsamında kırsal mahallelerdeki okullarda okuyan toplam 400 öğrenci, müzeleri ziyaret etti.