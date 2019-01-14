Talas Gençlik Merkezinde Tecrübe Paylaşımı Programları Sürüyor
28 dakika önce
Büyükşehir Belediyesinin Talas Gençlik Merkezinde düzenlediği Tecrübe Paylaşımı Programlarının bu ayki konuğu 25. Dönem Milletvekili, Yapımcı ve Eğitimci Prof. Dr. Kemal Tekden oldu.
Büyükşehir Belediyesinin Talas
Gençlik Merkezinde düzenlediği Tecrübe Paylaşımı Programlarının bu ayki konuğu 25. Dönem Milletvekili
, Yapımcı ve Eğitimci Prof. Dr. Kemal Tekden
oldu. Kayseri
Büyükşehir Belediyesi -KAYMEK bünyesinde yer alan eski adıyla Talas Amerikan Koleji ve yeni adı ile Talas Gençlik Merkezi, öğrencileri şehrimizin tanınmış isimleri ile buluşturmaya devam ediyor.
25. Dönem Kayseri Milletvekili, Yapımcı ve Eğitimci Prof. Dr. Kemal Tekden, Talas Gençlik Merkezi'nin konuğu oldu. Prof. Dr. Tekden, Talas Gençlik Merkezi öğrencilerinin eğitim ve öğretimin yanı sıra sosyal hayata adaptasyonları ve birikimlerden istifade etmeleri amacıyla gerçekleşen etkinlikte öğrencilere gelecekleri ile ilgili tavsiyelerde bulundu. - KAYSERİ
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 10:41 Kaynak: İHA
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