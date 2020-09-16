Kayseri'den kısa kısa - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes'in eteklerindeki iki önemli yerleşim yeri Hisarcık ile Hacılar arasındaki yolun genişletme ve iyileştirilmesine yönelik çalışmaları yerinde denetledi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükkılıç, Hisarcık ile Hacılar arasındaki yolda incelemelerde bulunarak yolun genişletilmesi ve iyileştirilmesine yönelik devam eden çalışmaları yerinde gördü.

Hisarcık ve Hacılar arasındaki yol çalışmasının çok önemli olduğunu belirten Büyükkılıç, "Amacımız buradaki yoğun trafiği rahatlatmak. 20 metre bir mesafeyle genişletmesini sağlamak üzere çalışmalar yapıyoruz. Fen işleri ekibimize teşekkür ediyorum. Yolumuzun standardı yükseldikten sonra kazasız, belasız, vatandaşlarımızın buradan istifade etmesini temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Konut ihalelerinden 19 milyon 362 bin TL gelir elde edildi

Kocasinan Belediyesi, ilçenin farklı noktalarında bulunan 11 adet konut arsası için düzenlenen ihalelerde toplam 19 milyon 362 bin TL gelir elde etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kocasinan Belediyesi Başkanvekili Hacı Ersu yönetiminde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske ve sosyal mesafe kuralına uygun olarak belediye meclis salonunda yapılan ihalelere ilgi yoğun oldu.

Encümen huzurunda açık artırma ve kapalı teklif usulüyle gerçekleştirilen ihalelerde, Pervane, Ertuğrulgazi, General Emir, Ziyagökalp Mahallesi'nde ve Erkilet Bulvarı üzerinde birer adet konut arsası, Mithatpaşa Mahallesi'nde 4 adet konut arsası ile Erkilet Mahallesi'nde 2 adet konut alanı olmak üzere 11 adet taşınmaz satışa sunuldu.

İlçenin farklı noktalarında bulunan ve 15 ay taksit seçeneği ile satışa sunulan taşınmaz ihalelerden toplam 19 milyon 362 bin TL gelir elde edildi.

Talas'ta muhtarlara eğitim

Talas Belediyesi tarafından ilçedeki mahalle muhtarlarına çeşitli konuları içeren eğitim programı düzenlendi.

Türk Kızılayı Talas Şubesinde görevli Dr. Tayfun Yılmaz tarafından gerçekleştirilen eğitim programında muhtarlara ilk yardım, afet yönetimi ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele gibi konularda bilgiler verildi.

Belediye Meclis Salonu'nda iki seans olarak gerçekleştirilen eğitime katılan muhtarlar programdan duydukları memnuniyeti belirterek, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'a teşekkür etti.