Talas, Kayseri'nin Gece Gündüz Yükünü Taşıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Talas, Kayseri'nin Gece Gündüz Yükünü Taşıyor

Talas, Kayseri\'nin Gece Gündüz Yükünü Taşıyor
23.01.2026 16:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Belediye Başkanı Yalçın, Talas'ın Kayseri için önemini vurguladı ve 2025 projelerini açıkladı.

TALAS Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, " Talas, Kayseri'nin gece gündüz yükünü taşıyan, şehre yön veren bir kutup yıldızıdır" dedi.

Kayseri'nin merkez ilçelerinden Talas Belediyesi tarafından 2025 yılı değerlendirme toplantısı düzenlendi. Belediye Meclis Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıya, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ile Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Kösedağ ve kentte görev yapan basın mensupları katıldı.

Toplantıda, Yalçın tarafından 2025 yılında yapılan çalışmalar ve gelecek yılda yapılacak hizmetler ve yatırım hakkında bilgilendirmeler yapıldı. Büyükşehirlerin sahip olduğu avantajlara değinen Başkan Yalçın, Talas'ın Kayseri için taşıdığı misyona dikkat çekerek "Talas, Kayseri'nin gece gündüz yükünü taşıyan, şehre yön veren bir kutup yıldızıdır. Talas Millet Bahçesi 2025 yılının en önemli projelerinden biri. 100 bin metrekarelik alanda hayata geçirilen çalışmanın şehre büyük değer kattı. Bu projeyle iki önemli kazanım elde ettik. Birincisi, bu alanı beton yığını olmaktan kurtarıp millet bahçesine dönüştürdük. İkincisi ise Talas'ın endemik bitkilerinin yer aldığı, aynı zamanda karbon yutak alanı olan çok özel bir yaşam alanı oluşturduk" diye konuştu.

'2026 YILI ASFALT VE ÇİÇEK YILI OLACAK'

2025 yılını hizmet ve yatırım ile geçtiğini de belirten Yalçın, "2025 kültür-sanat, spor ve başarı ile geçen bir yıl oldu. Talas Millet Bahçesi'nden Zincidere 100'üncü yıl Mesire Alanı'na, sahaflar çarşısı ve kar tanesi gelinlik evinden kentsel dönüşüm çalışmalarına, acil durum konteynerlerinden ilçeye kazandırılan okul ve sosyal merkezlere kadar birçok projeyi hayata geçti. Şeffaf oda, Türkçe sokağı, belediye mahallemizde uygulaması, pati evi doğal yaşam alanı, TEKNOFEST 2025 Türkiye Şampiyonluğu, futbolda U15 Türkiye Şampiyonluğu, yeşil alanlar ve kütüphaneler de yıl boyunca öne çıkanlar arasında yer aldı. 2025 yılı belediye bütçesinin yaklaşık yüzde 70'i doğrudan yatırım ve hizmetlere aktarıldı. 2026 yılı da asfalt ve çiçek yılı olacak" ifadelerini kullandı.

Toplantının son bölümünde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Mustafa Yalçın, Talas'ın Kapadokya ve Erciyes ile güçlü bir turizm hattı oluşturarak altın oran yakalaması gerektiğini söyledi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Belediye, Kayseri, Güncel, Talas, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Talas, Kayseri'nin Gece Gündüz Yükünü Taşıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Manchester United’da ayrılık açıklandı Manchester United'da ayrılık açıklandı
Tüyler diken diken Kadıköy’de inanılmaz anlar Tüyler diken diken! Kadıköy'de inanılmaz anlar
Kar kalınlığı 15 santimetreyi buldu, ulaşım felç oldu Kar kalınlığı 15 santimetreyi buldu, ulaşım felç oldu
Elon Musk: Yapay zeka 5 yıl sonra insanlıktan daha akıllı olacak Elon Musk: Yapay zeka 5 yıl sonra insanlıktan daha akıllı olacak
Beşiktaş, Rafa Silva ile yollarını ayırdı Beşiktaş, Rafa Silva ile yollarını ayırdı
Özel’den Bahçeli’ye “emekli maaşı“ çağrısı: Büyüklük yapsın, raconu kessin Özel'den Bahçeli'ye "emekli maaşı" çağrısı: Büyüklük yapsın, raconu kessin

17:42
TBMM, İmralı görüşmesinin tam tutanaklarını yayımladı
TBMM, İmralı görüşmesinin tam tutanaklarını yayımladı
17:10
Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptal edilmesine karşı açtığı dava reddedildi
Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesine karşı açtığı dava reddedildi
17:03
Uzak Şehir oyuncusu da DEM Parti’nin ’’saç örme’’ akımına destek verdi
Uzak Şehir oyuncusu da DEM Parti'nin ''saç örme'' akımına destek verdi
16:23
Herkesin aklında aynı soru var Dursun Özbek canlı yayını apar topar terk etti
Herkesin aklında aynı soru var! Dursun Özbek canlı yayını apar topar terk etti
16:05
5 günlük bebeği döverek engelli bırakan vicdansız hemşire hakkında tutuklama kararı
5 günlük bebeği döverek engelli bırakan vicdansız hemşire hakkında tutuklama kararı
16:02
2026 listesi güncellendi: İşte dünyanın en güçlü 20 ordusu
2026 listesi güncellendi: İşte dünyanın en güçlü 20 ordusu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2026 17:58:28. #7.11#
SON DAKİKA: Talas, Kayseri'nin Gece Gündüz Yükünü Taşıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.