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Taliban, kadına verdiği sözü çabuk unuttu: Evden çıkmayın - Son Dakika

Taliban, kadına verdiği sözü çabuk unuttu: Evden çıkmayın

19.09.2021 20:24
Taliban, kadına verdiği sözü çabuk unuttu: Evden çıkmayın, System.String[]

Afganistan'da Taliban'ın yönetimi ele geçirmesinin ardından yapılan "Kadın haklarına saygı göstereceğiz" açıklaması çabuk unutuldu. Yapılan son açıklamda Kabil'de şehir hükümeti için çalışan kadınlara "evlerinizden çıkmayın" mesajı gönderildi.

Afganistan'ın başkenti Kabil'in geçici belediye başkanı Hamdullah Namony, Kabil şehir hükümetindeki kadın çalışanların evde kalmalarını söyledi.

Taliban yönetimi devralmadan önce çalışanların üçte birine tekabul eden 3 bin kişinin kadın olduğunu söyleyen başkan, yeni bir karara dek kadınlara evden çıkmama çağrısı yaptıklarını belirtti.

KISITLI SAYIDA KADINA İZİN VERİLDİ

Açıklamada, yalnızca yaptıkları işler erkekler tarafından gerçekleştirilemeyecek olan kadın çalışanların ofislere gelmesine izin verildiği aktarıldı. Bazı tasarım ve mühendislik departmanlarıyla ortak kullanımlı kadın tuvaletlerin bu kapsama girdiği söylendi.

KADIN İŞLERİ BAKANLIĞI KAPATILMIŞTI

Taliban Cuma günü Kadın İşleri Bakanlığı'nı kapatıp onun yerine İslam hukukuyle desteklenen ''fazilet yayma ve ahlaksızlığı önleme'' bakanlığını kurmuştu.

KADINLAR ALINAN KARARLARI PROTESTO ETTİ

Taliban'ın kadınların toplumsal yaşama katılımlarını etkileyen kararları art arda alması üzerine bugün bir grup kadın bakanlık önünde protesto düzenledi. Yaklaşık 10 dakika süren eylemde ellerinde ''Kadının aktif olmadığı bir toplum, ölü bir toplumdur'' pankartı taşıyan kadınlar dikkat çekti.

KADIN HAKLARIYLA İLGİLİ VERİLEN SÖZ ÇABUK UNUTULDU

Afganistan'da yönetimi ele geçiren Taliban, başkent Kabil'de düzenlediği ilk basın toplantısında Sözcü Zabibullah Mücahid "Kadınların çalışabileceği ve Şeriata göre eğitim alabileceği" söylemişti. Mücahit, "Onlar toplumumuzun çok önemli bir parçası, onlara ihtiyacımız var. Şeriata göre, toplumumuzda aktif olarak yer almaları gerekiyor." ifadesini kullanmıştı.

Taliban, kadına verdiği sözü çabuk unuttu: Evden çıkmayın

Afganistan, Taliban, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Taliban, kadına verdiği sözü çabuk unuttu: Evden çıkmayın - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: Taliban, kadına verdiği sözü çabuk unuttu: Evden çıkmayın - Son Dakika
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