Taliban lideri Akhundzade'nin Kovid-19'dan öldüğü iddia edildi - Son Dakika

Taliban lideri Akhundzade'nin Kovid-19'dan öldüğü iddia edildi

Taliban'ın lideri Molla Heybetullah Akhundzade'nin yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) öldüğü iddia edildi.

Taliban'ın lideri Molla Heybetullah Akhundzade'nin yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) öldüğü iddia edildi. Amerikan Foreign Policy dergisinde yayımlanan habere göre, örgüt içinden kaynaklar, Akhundzade'nin Kovid-19'a yakalandığını ve tedavi sürecinde hayatını kaybettiğini bildirdi. Öte yandan, örgütün üst düzey isimlerinden Ali Can Ahmed de Foreign Policy'ye yaptığı açıklamada, Akhundzade'nin hastalığını doğrularken, iyileşme sürecinde olduğunu ifade etti. Örgütten konuyla ilgili açıklama yapılmadı. Molla Ömer'in oğlunun geçici liderliğe getirildiği iddiası Örgütün kurucusu Molla Ömer'in oğlu Molla Yakup'un, Akhundzade'nin yerine geçici liderliğe getirildiği iddia ediliyor. Molla Yakup'un mayısta örgütün askeri liderliğine getirildiği ileri sürülmüştü. Taliban'ın şeriat mahkemelerinin başkanlığını yapan Akhundzade, örgütün önceki lideri Molla Mansur'un Mayıs 2016'da Pakistan'ın Belucistan eyaletinde drone saldırısında ölmesi üzerine örgütün başına geçmişti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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