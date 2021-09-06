Taliban: "Pençşir vilayeti kontrol altına alındı, savaş sona erdi" - Son Dakika

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, Pençşir vilayetinin kontrol altına alındığını ve savaşın tamamen sona erdiğini ifade etti.

Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahid, bugün düzenlediği basın toplantısında son gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Pençşir vilayetinde kontrolün sağlandığını ve Afganistan'ın tamamında kontrolü ele geçirdiklerini ifade eden Mücahid, savaşın bittiğini ve Pençşir'i terk eden herkesin tekrar ülkeye dönebileceklerini belirtti. Taliban sözcüsü, bugünden itibaren eyalette elektrik ve internetin yeniden sağlanacağını kaydetti.

Yeni hükümeti kurmak için çalıştıklarını belirten Mücahid, ancak şu ana kadar bazı teknik sorunlardan dolayı bunun ertelendiğini söyledi. Taliban lideri Molla Heybetullah'ın önümüzdeki bir kaç gün içerisinde tekrar Afganistan'a döneceğini ve halkın karşısına çıkacağını kaydeden Mücahid, hükümet törenine ülkelerin davet edileceğini sözlerine ekledi.

Mücahid, Pakistan İstihbarat Servisi Başkanı Faiz Hamid'in bir heyetle birlikte iki ülke arasındaki sınır sorunları ve cezaevinde tutuklu bulunan Pakistan vatandaşlarını görüşmek için Afganistan'a geldiklerini açıkladı.

Afganistan Bayrağı ve Milli Marş konusunun büyük bir sorun olmadığını ifade eden Mücahid, yeni hükümet kurulduktan sonra ilgili birimlerin bu konu üzerinde çalışacaklarını belirtti. Afgan kadınların son günlerde Kabil başta olmak üzere bir çok kentte yaptığı protestolara ilişkin konuşan Mücahid, bu eylemlerin onların doğal hakkı olduğunu, buna karışmayacaklarını ve kadınların sözlerini dinleyeceklerini ifade etti.

Taliban, ABD birliklerinin ülkeden ayrılma sürecinin başlamasının ardından kısa bir sürede vilayetleri ele geçirmiş, 15 Ağustos'ta ise başkent Kabil'de kontrolü sağladığını duyurmuştu. Taliban'ın ele geçiremediği tek vilayet Pençşir'de Afganistan Ulusal Direniş Cephesi ve Taliban arasında çatışmalar yaşanmış, iki taraftan kayıplar verildiği belirtilmişti.

(Abdul Haq Saljuq/İHA)