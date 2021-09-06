Üye Girişi
Taliban: "Pençşir vilayeti kontrol altına alındı, savaş sona erdi" - Son Dakika

Taliban: "Pençşir vilayeti kontrol altına alındı, savaş sona erdi"

06.09.2021 12:43
Taliban:

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, Pençşir vilayetinin kontrol altına alındığını ve savaşın tamamen sona erdiğini ifade etti.

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, Pençşir vilayetinin kontrol altına alındığını ve savaşın tamamen sona erdiğini ifade etti.

Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahid, bugün düzenlediği basın toplantısında son gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Pençşir vilayetinde kontrolün sağlandığını ve Afganistan'ın tamamında kontrolü ele geçirdiklerini ifade eden Mücahid, savaşın bittiğini ve Pençşir'i terk eden herkesin tekrar ülkeye dönebileceklerini belirtti. Taliban sözcüsü, bugünden itibaren eyalette elektrik ve internetin yeniden sağlanacağını kaydetti.

Yeni hükümeti kurmak için çalıştıklarını belirten Mücahid, ancak şu ana kadar bazı teknik sorunlardan dolayı bunun ertelendiğini söyledi. Taliban lideri Molla Heybetullah'ın önümüzdeki bir kaç gün içerisinde tekrar Afganistan'a döneceğini ve halkın karşısına çıkacağını kaydeden Mücahid, hükümet törenine ülkelerin davet edileceğini sözlerine ekledi.

Mücahid, Pakistan İstihbarat Servisi Başkanı Faiz Hamid'in bir heyetle birlikte iki ülke arasındaki sınır sorunları ve cezaevinde tutuklu bulunan Pakistan vatandaşlarını görüşmek için Afganistan'a geldiklerini açıkladı.

Afganistan Bayrağı ve Milli Marş konusunun büyük bir sorun olmadığını ifade eden Mücahid, yeni hükümet kurulduktan sonra ilgili birimlerin bu konu üzerinde çalışacaklarını belirtti. Afgan kadınların son günlerde Kabil başta olmak üzere bir çok kentte yaptığı protestolara ilişkin konuşan Mücahid, bu eylemlerin onların doğal hakkı olduğunu, buna karışmayacaklarını ve kadınların sözlerini dinleyeceklerini ifade etti.

Taliban, ABD birliklerinin ülkeden ayrılma sürecinin başlamasının ardından kısa bir sürede vilayetleri ele geçirmiş, 15 Ağustos'ta ise başkent Kabil'de kontrolü sağladığını duyurmuştu. Taliban'ın ele geçiremediği tek vilayet Pençşir'de Afganistan Ulusal Direniş Cephesi ve Taliban arasında çatışmalar yaşanmış, iki taraftan kayıplar verildiği belirtilmişti.

(Abdul Haq Saljuq/İHA)

Taliban: Pençşir vilayeti kontrol altına alındı, savaş sona erdi

Zabihullah Mücahid, Afganistan, Pençşir, Taliban, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Taliban: 'Pençşir vilayeti kontrol altına alındı, savaş sona erdi' - Son Dakika


Son Dakika

Diyarbakır yolu üzerinde durdurulan tırda 20 milyon lira değerinde 275 kilogram eroin ele geçirildi 14:12 Diyarbakır yolu üzerinde durdurulan tırda 20 milyon lira değerinde 275 kilogram eroin ele geçirildi Kargocunun para karşılığı anlaştığı kadınları falakaya yatırdığı görüntüler ortaya çıktı 14:03 Kargocunun para karşılığı anlaştığı kadınları falakaya yatırdığı görüntüler ortaya çıktı Kaddafi'nin oğlu Saadi Kaddafi Türkiye'ye geldi! İlk açıklamayı Haberler.com'a yaptı 13:57 Kaddafi'nin oğlu Saadi Kaddafi Türkiye'ye geldi! İlk açıklamayı Haberler.com'a yaptı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aşı çağrısında bulundu: Asla zorlayıcılığa başvurmak istemiyoruz ancak imkanını değerlendirmek şarttır 13:25 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aşı çağrısında bulundu: Asla zorlayıcılığa başvurmak istemiyoruz ancak imkanını değerlendirmek şarttır Ailesi İstanbul'da kalmak istedi, Caner Erkin Karagümrük ile anlaştı 13:19 Ailesi İstanbul'da kalmak istedi, Caner Erkin Karagümrük ile anlaştı Emre Aşık'tan boşanan Yağmur Aşık, çocuklarının velayetini babaya veren hakime tehditler savurdu: Seni koltuğundan indireceğim 12:15 Emre Aşık'tan boşanan Yağmur Aşık, çocuklarının velayetini babaya veren hakime tehditler savurdu: Seni koltuğundan indireceğim
Su bidonuna düşen küçük Melek, boğularak hayatını kaybetti 11:58 Su bidonuna düşen küçük Melek, boğularak hayatını kaybetti Başakşehir'den bomba transfer! Ünlü yıldız James Rodriguez, yarın İstanbul'da 11:47 Başakşehir'den bomba transfer! Ünlü yıldız James Rodriguez, yarın İstanbul'da

Son Dakika Haberleri
14:07 Bülent Korkmaz ve Emre Akbaba Alanyaspor'da
14:02 Kargocunun para karşılığı anlaştığı kadınları falakaya yatırdığı görüntüler ortaya çıktı
13:59 İstanbul'da metronun simgesi değişti, sosyal medya ikiye bölündü
13:56 Kaddafi'nin oğlu Saadi Kaddafi Türkiye'ye geldi! İlk açıklamayı Haberler.com'a yaptı
13:32 Mesut Özil'in menajeri transfer iddiaları hakkında konuştu: Şüpheniz olmasın, 3 sene daha Fener'de
13:25 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aşı çağrısında bulundu: Asla zorlayıcılığa başvurmak istemiyoruz ancak imkanını değerlendirmek şarttır
13:21 Taliban, Kabil'deki üniversitede kız ve erkek öğrencilerin arasına perde çekti
13:19 Ailesi İstanbul'da kalmak istedi, Caner Erkin Karagümrük ile anlaştı
13:16 TOKİ indirim kampanyası 21 Eylül'de başlayacak! Yüzde 22 indirim yapılacak
13:08 Eşinin yerine sefere gitti, kazada yaşamını yitirdi
Çaycı kadını taciz ettiği öne sürülen CHP Erzurum İl Başkanı Bülent Oğuz hakkında soruşturma başlatıldı Çaycı kadını taciz ettiği öne sürülen CHP Erzurum İl Başkanı Bülent Oğuz hakkında soruşturma başlatıldı         
14:16
Bülent Korkmaz ve Emre Akbaba Alanyaspor'da Bülent Korkmaz ve Emre Akbaba Alanyaspor'da         
14:07
İstanbul'da metronun simgesi değişti, sosyal medya ikiye bölündü İstanbul'da metronun simgesi değişti, sosyal medya ikiye bölündü         
13:59
Mesut Özil'in menajeri transfer iddiaları hakkında konuştu: Şüpheniz olmasın, 3 sene daha Fener'de Mesut Özil'in menajeri transfer iddiaları hakkında konuştu: Şüpheniz olmasın, 3 sene daha Fener'de         
13:32
Taliban, Kabil'deki üniversitede kız ve erkek öğrencilerin arasına perde çekti Taliban, Kabil'deki üniversitede kız ve erkek öğrencilerin arasına perde çekti         
13:21
TOKİ indirim kampanyası 21 Eylül'de başlayacak! Yüzde 22 indirim yapılacak TOKİ indirim kampanyası 21 Eylül'de başlayacak! Yüzde 22 indirim yapılacak         
13:16
Dünyaca mobilya devi Ikea, 100 bin şoför arıyor Dünyaca mobilya devi Ikea, 100 bin şoför arıyor         
12:03
Necati Şaşmaz'ın ses kaydı ortaya çıktı: Ben seçilmiş kişiyim Necati Şaşmaz'ın ses kaydı ortaya çıktı: Ben seçilmiş kişiyim         
11:53
50 liraya satılan halı izdihamı yarattı! Dakikalar içinde 750 adet ürün satıldı 50 liraya satılan halı izdihamı yarattı! Dakikalar içinde 750 adet ürün satıldı         
11:41
Bir annenin uyuşturucu operasyonu! Oğlunun gitarına gizlediği kamerayla gerçeği ortaya çıkardı Bir annenin uyuşturucu operasyonu! Oğlunun gitarına gizlediği kamerayla gerçeği ortaya çıkardı         
11:35
Cenk Tosun, 18 milyon TL'ye aldığı evin dekorasyonuna 15 milyon TL harcadı Cenk Tosun, 18 milyon TL'ye aldığı evin dekorasyonuna 15 milyon TL harcadı         
11:17
Mehmet Ali Erbil, yeni aşkıyla görüntülendi! Sevgilisi, kendisinden 40 yaş küçük Mehmet Ali Erbil, yeni aşkıyla görüntülendi! Sevgilisi, kendisinden 40 yaş küçük         
11:09
Fenerbahçe'nin Yunan yıldızı Pelkas, saha kenarına idrarını yaptı Fenerbahçe'nin Yunan yıldızı Pelkas, saha kenarına idrarını yaptı         
10:42
Kaybolan 3 yaşındaki otizmli çocuk, 4 gün sonra sağ bulundu Kaybolan 3 yaşındaki otizmli çocuk, 4 gün sonra sağ bulundu         
10:40
Çaycı kadını taciz ettiği iddiasıyla CHP Erzurum İl Başkanı Bülent Oğuz, görevden alındı Çaycı kadını taciz ettiği iddiasıyla CHP Erzurum İl Başkanı Bülent Oğuz, görevden alındı         
10:34
Ünlü iş insanının oğlunun bademcik ameliyatı sonrası küçük dilini kestiler Ünlü iş insanının oğlunun bademcik ameliyatı sonrası küçük dilini kestiler         
09:38
Salih Bademci, İlk ve Son filmdeki sevişme sahnelerini anlattı Salih Bademci, İlk ve Son filmdeki sevişme sahnelerini anlattı         
09:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.09.2021 14:21:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Taliban: "Pençşir vilayeti kontrol altına alındı, savaş sona erdi" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement