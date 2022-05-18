Talihsiz genç kadın son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Talihsiz genç kadın son yolculuğuna uğurlandı

18.05.2022 14:41

Talihsiz genç kadın son yolculuğuna uğurlandı Eskişehir'de dün evinin camını silerken apartman boşluğuna düşerek hayatını kaybeden Zeynep Kırlı, hüzün içinde son yolculuğuna uğurlandı.

Talihsiz genç kadın son yolculuğuna uğurlandı

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de dün evinin camını silerken apartman boşluğuna düşerek hayatını kaybeden Zeynep Kırlı, hüzün içinde son yolculuğuna uğurlandı.

Dün, Fatih Mahallesi Dipçin Sokak'ta bulunan evinde cam sildiği esnada dengesini kaybederek üçüncü kattan 7 metrelik apartman boşluğuna düşen ve hayatını kaybeden 25 yaşındaki Zeynep Kırlı, bugün son yolculuğuna uğurlandı. Babası Levent Kırlı'nın, akrabalarının ve sevenlerinin katılımıyla evinin yakınında bulunan İbrahim Rukiye Demirel Camii'nde kılınan namazın ardından Kırlı'nın cenazesi, defnedilmek üzere Asri Mezarlığı'na götürüldü.

Üniversite sınavına girecekti

Genç yaşta hayatını kaybeden Zeynep Kırlı'nın Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Matbaa Teknolojileri Bölümü'nden mezun olduğu ve 18-19 Haziran'da yapılacak olan üniversite sınavına hazırlandığı öğrenildi.

Talihsiz genç kadın son yolculuğuna uğurlandı
Talihsiz genç kadın son yolculuğuna uğurlandı
Talihsiz genç kadın son yolculuğuna uğurlandı
Talihsiz genç kadın son yolculuğuna uğurlandı

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Talihsiz genç kadın son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika


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