Talihsiz kadın ağaçtan dere yatağına düştü - Son Dakika

Talihsiz kadın ağaçtan dere yatağına düştü

Zonguldak'ta ağaca çıkan bir kadın dengesini kaybederek ağaçtan dere yatağına düştü.

Talihsiz kadın ağaçtan dere yatağına düştü, System.String[]

Zonguldak'ta ağaca çıkan bir kadın dengesini kaybederek ağaçtan dere yatağına düştü. Talihsiz kadının imdadına itfaiye ve AFAD ekipleri yetişti.

Edinilen bilgiye göre olay akşam saatlerinde Kozlu ilçesine bağlı Kargalar köyünde yaşandı. İddialara göre 63 yaşındaki E.K. isimli kadın ağaca çıktı. Ancak bir süre sonra dengesini kaybederek dere yatağına düştü. 112 Hattı'na gelen ihbar üzerine olay yerine Kozlu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra AFAD ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Bulunduğu yerden çıkartılan yaşlı kadın, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından BEÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne kaldırıldı. Yaralı kadının hastanedeki tedavisi sürüyor. - ZONGULDAK

Zonguldak, İtfaiye, Kadın, AFAD, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 21:02 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Talihsiz kadın ağaçtan dere yatağına düştü - Son Dakika

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