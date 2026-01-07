Talihsiz Kazalarla Mücadele Eden Mehmet Övet - Son Dakika
Talihsiz Kazalarla Mücadele Eden Mehmet Övet

Talihsiz Kazalarla Mücadele Eden Mehmet Övet
07.01.2026 16:45
Marmaris'te doğa yürüyüşünde düşen Mehmet Övet, sol bacağında kırıklarla hastaneye kaldırıldı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde yaşayan "kedi canlı" lakabıyla tanınan Mehmet Övet, dün çıktığı doğa yürüyüşünde talihsiz bir kaza geçirdi. Karaca Mahallesi'nde yürüyüş yaptığı sırada dengesini kaybederek düşen Övet'in sol bacağında iki ayrı kırık meydana geldi. Yaşanan kazanın ardından Marmaris Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Övet'in bugün ameliyat edildiği öğrenildi.

Daha önce defalarca ölümden dönen Mehmet Övet, yaşadığı son kazayla birlikte hayatta kalma mücadelesine bir yenisini daha ekledi. Tedavisi süren Övet'in sağlık durumunun iyi olduğu, ancak bacağındaki kırıklar nedeniyle yapılan ameliyatın ardından bir süre hastanede gözetim altında tutulacağı bilgisi edinildi. Yaşadığı sayısız ağır kazaya rağmen kendisini "talihsiz" değil, "şanslı" olarak tanımlayan iki kız çocuk babası olan Marmarisli Mehmet Övet'in ameliyatın ardından tedavisi devam ediyor.

"Çocuk yaşta ölümle burun buruna geldi"

Mehmet Övet'in ölümle burun buruna kalması henüz 7 yaşındayken oldu. Yat Limanı'nda Rodos'tan gelen gemilerin altına dalarken, teknenin paletlerine yapışan midye kabukları vücudunu kesti ve kalbi durdu. Yaklaşık 9 metre derinlikten çıkarılan Övet, olay yerinde bulunan bir doktorun müdahalesiyle hayata döndürüldü. Yine aynı yaşlarda, ailesinin yaşadığı evin korkulukları olmayan terasında oynarken yaklaşık 7 metre yükseklikten kafa üstü düşen Övet, 4 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra gözlerini açtı.

"İş kazaları peşini bırakmadı"

İlkokuldan sonra eğitimine devam etmeyerek bir elektrik firmasında çalışmaya başlayan Övet, 1991 yılında asansör tamiri sırasında elektrik akımına kapıldı. Kalbi duran genç adam, doktorların müdahalesiyle yeniden hayata döndürüldü. İyileştikten sonra elektronik sektöründe çalışmaya devam eden Övet, çanak anten montajı yaptığı sırada defalarca yüksekten düştü. Kapalı Çarşı içindeki bir apartmanda 9 metreden beton zemine düşen, ardından Kordon Caddesi'nde bir başka apartmanda çürük korkuluğun kırılması sonucu üç kat aşağıya kafa üstü çakılan Övet, tüm bu kazalara rağmen işine geri döndü. Ancak iki yıl sonra bir kez daha elektrik akımına kapılarak ölümden döndü.

'Kurşunlar da durduramadı'

2008 yılında bu kez bir saldırının hedefi oldu. Öğle yemeği siparişi verdiği köftecinin ustasıyla yaşanan tartışma sonucu pompalı tüfekle vurulan Övet'in vücuduna 15 domdom kurşunu isabet etti. 60 gün yoğun bakımda kalan Övet'in vücudundan 10 kurşun çıkarıldı, kasıklarında kalan 5 kurşunla yaşamını sürdürmek zorunda kaldı.

'Trafik kazası sonrası engelli kaldı'

2014 yılında motosikletiyle evine dönerken Yeni Datça Yolu'nda arkadan çarpan lüks bir minibüs nedeniyle ağır yaralanan Övet'in akciğerleri zarar gördü, beyin ödemi oluştu ve bağırsağının bir bölümü ameliyatla alındı. 78 gün yoğun bakımda kalan Övet, bu kazanın ardından yüzde 79 engelli raporu alarak malulen emekli olmuştu.

"Son kazadan da canlı kurtuldu"

Övet, dün çıktığı doğa yürüyüşünde talihsiz bir kaza geçirdi. Karaca Mahallesi'nde yürüyüş yaptığı sırada dengesini kaybederek düşen Övet'in sol bacağında iki ayrı kırık meydana geldi. Yaşanan kazanın ardından Marmaris Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Övet'in bugün ameliyat edilirken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Marmaris, Yerel, Kaza, Son Dakika

