Talisca'nın Sözleşmesi 2028'e Uzatıldı
Spor

Talisca'nın Sözleşmesi 2028'e Uzatıldı

08.02.2026 18:25
Fenerbahçe, Anderson Talisca ile 2027-2028 sezonu sonuna kadar yeni sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe Kulübü, Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca'nın sözleşmesini uzattı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre sözleşmesi sezon sonunda bitecek Talisca ile 2027-2028 sezonunun sonuna kadar yeni sözleşme imzalandı.

Açıklamada, "Anderson Talisca'ya hedeflerimiz doğrultusunda çubuklu formamız ile nice başarılar diliyoruz." denildi.

Talisca için Chobani Stadı'nda gerçekleştirilen imza törenine yönetim kurulu üyesi Ertan Torunoğulları, futbol AŞ yönetim kurulu üyeleri Ömer Topbaş ve Turgay Terzi ile sportif direktör Devin Özek katıldı.

Torunoğluları ve Talisca'dan açıklama

İmzaların ardından futbol şubesinden sorumlu yönetici Ertan Torunoğulları ve futbolcu Anderson Talisca, FB TV'ye açıklamalarda bulundu.

Torunoğulları, Talisca'nın teknik ekip ve takım arkadaşları tarafından sevilen bir futbolcu olduğuna değinerek, "Talisca, ailemizin sevilen en büyük parçalarından biri. İnanıyoruz ki bu yıl şampiyonlukta da çok büyük katkısı olacak. Kendisine, kulübümüze ve camiamıza hayırlı uğurlu olsun. Taraftarlarımıza şu mesajı vermek isterim; rahat olsunlar, sakin olsunlar. Biz hocamıza, ekibine ve oyuncularımıza çok güveniyoruz. İnşallah mayıs ayında hep birlikte şampiyonluğu kutlayacağız." ifadelerini kullandı.

Talisca ise Fenerbahçe'de devam edeceği için mutlu olduğunu belirterek, "Bu kulüpte 2 sezon daha forma giyecek olmaktan dolayı çok mutluyum. Başkanımıza, yönetim kurulumuza ve benimle birlikte çalışan, kulüpte çalışan herkese çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda Acun (Ilıcalı) da benim buraya gelmemde çok önemli birisiydi. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Deniz ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Burada olduğum için çok mutluyum. Bu formayla sahada mücadele ederek, goller atarak takımıma yardım etmek için sabırsızlanıyorum. Hazırım." değerlendirmesinde bulundu.

Sarı-lacivertli taraftarlara da mesaj gönderen Talisca, "Bizi desteklemeye her geçen gün daha da devam etsinler. Göstermiş oldukları sevgiden dolayı onlara çok büyük saygı duyuyorum. Her geçen gün elimden gelenin en iyisini onlar için vereceğim. Bana güvenebilirler." diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: AA

Anderson Talisca, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

