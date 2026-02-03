Talisca: Önemli Olan 3 Puan - Son Dakika
Talisca: Önemli Olan 3 Puan

03.02.2026 00:09
Fenerbahçe, Kocaelispor'u 2-0 yenerken Talisca zorlu maçı değerlendirdi ve 3 puanın önemini vurguladı.

FENERBAHÇE futbolcusu Anderson Talisca, "Bizim maç içerisinde oyun içinde düzeltmemiz gereken şeyler vardı. Oyun esnasında, bunları yapmayı başardık. 3 puan aldık. Söylemiş olduğum gibi zor bir maçtı ama önemli olan 3 puandı. Her ne kadar zemin zorlu da olsa 3 puan almak bizler açısından gerçekten değerli ve önemliydi" dedi

Süper Lig'in 20'nci haftasında Fenerbahçe deplasmanda karşılaştığı Kocaelispor'u 2-0 mağlup etti. Müsabakanın ardından Fenerbahçeli futbolcu Anderson Talisca, basın mensuplarının sorularını cevapladı.

'ÖNEMLİ OLAN 3 PUANDI'

Maçı değerlendiren Talisca,"Öncelikle zor bir maçtı. Rakip de bana göre bugün iyi bir maç çıkardı, iyi mücadele ettiler. Bizim maç içerisinde oyun içinde düzeltmemiz gereken şeyler vardı. Oyun esnasında, bunları yapmayı başardık. 3 puan aldık. Söylemiş olduğum gibi zor bir maçtı ama önemli olan 3 puandı. Her ne kadar zemin zorlu da olsa 3 puan almak bizler açısından gerçekten değerli ve önemliydi" şeklinde konuştu.

'GÜZEL BİR ATMOSFER VARDI'

Stattaki atmosfere değinen Talisca, sözlerini şu şekilde noktaladı:

"Güzel bir atmosfer vardı. Zaten normal bir şey çünkü Fenerbahçe'ye karşı bir maç oynanıyordu. Rakibimiz bize karşı oynuyordu ve taraftarlar da tabi ki iyi bir atmosfer yarattılar. Aslında ben de futbolcu olarak böyle bir ambiyansla oynamayı tercih ediyorum. Kolektif bir oyun ortaya koyduk. Özellikle ikinci topların kazanımı önemli ve belirleyiciydi. Rekabet seviyesi yüksek bir maçtı. Hedefimiz maçı kazanmaktı. Ben profesyonel bir futbolcuyum ve çalışmama odaklıyım"

Kaynak: DHA

