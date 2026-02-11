Tam 13 yıl beklediği formayı en sonunda giydi, ilk maçında sahanın en iyisi seçildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
PSV

Tam 13 yıl beklediği formayı en sonunda giydi, ilk maçında sahanın en iyisi seçildi

Haberin Videosunu İzleyin
Tam 13 yıl beklediği formayı en sonunda giydi, ilk maçında sahanın en iyisi seçildi
11.02.2026 13:56  Güncelleme: 13:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Tam 13 yıl beklediği formayı en sonunda giydi, ilk maçında sahanın en iyisi seçildi
Haber Videosu

8 yaşında PSV'ye katılan ve 13 yıl sonra A Takım'da ilk maçına çıkan Niek Schiks, sahanın en iyisi seçildi ve gözyaşlarıyla unutulmaz bir gece yaşadı.

Hollanda ekibi PSV'de kaleciler Matej Kovar ve Nick Olij'in son antrenmanda sakatlanmasının ardından FC Groningen deplasmanında kaleyi Niek Schiks korudu. 22 yaşındaki file bekçisi, A Takım'daki ilk maçında sahanın en iyisi seçildi.

8 YAŞINDA GİRDİĞİ KULÜPTE TARİHİ GECE

PSV altyapısına 8 yaşında katılan ve daha sonra pozisyonu değiştirilerek kaleci olarak yetiştirilen Schiks, 13 yıl sonra A Takım formasını giydi. As ve yedek kalecinin sakatlığı sonrası ilk kez görev alan genç eldiven, takımının 2-1 kazandığı maçta performansıyla dikkat çekti.

TRİBÜNLER ÇAĞIRDI, GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Karşılaşma sonunda tribünlerin çağrısına yanıt veren Schiks, duygusal anlar yaşadı. Gözyaşlarını tutamayan genç kaleci, ESPN'e yaptığı açıklamada, "Bu, son birkaç yılın sıkı çalışmasının sonucu. Bir an için ortaya çıkıyor. Ben duygusal bir insanım, bu yüzden bunu bekliyordum. Kameralar önünde olduğu için yapabileceğim bir şey yok." ifadelerini kullandı. Schiks'in Cuma akşamı oynanacak FC Volendam deplasmanında da kaleyi koruması bekleniyor.

PSV, Son Dakika

Son Dakika PSV Tam 13 yıl beklediği formayı en sonunda giydi, ilk maçında sahanın en iyisi seçildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İnternetten video izleyip bomba yapan çocuklar mahalleyi ateşe verdi İnternetten video izleyip bomba yapan çocuklar mahalleyi ateşe verdi
Gelin bohçası hazırlamak isteyen de kavanoz kapağını açamayan da 112’yi aradı Gelin bohçası hazırlamak isteyen de kavanoz kapağını açamayan da 112'yi aradı
20 yıllık sır ’Mizan’ operasyonuyla çözüldü: Kayıp 3 kişiyi öldürülüp çiftliğe gömmüşler 20 yıllık sır 'Mizan' operasyonuyla çözüldü: Kayıp 3 kişiyi öldürülüp çiftliğe gömmüşler
Miçotakis’ten 10 bakanla Türkiye çıkarması Miçotakis'ten 10 bakanla Türkiye çıkarması
Polis memuru ile eşini sokak ortasında darbettiler Polis memuru ile eşini sokak ortasında darbettiler
Ünlü oyuncu Roseanne Barr’dan sarsıcı Epstein kehaneti Ünlü oyuncu Roseanne Barr'dan sarsıcı Epstein kehaneti

14:20
Akın Gürlek bakanlık görevini Yılmaz Tunç’tan devraldı: Bu emaneti daha ileriye taşıyacağız
Akın Gürlek bakanlık görevini Yılmaz Tunç'tan devraldı: Bu emaneti daha ileriye taşıyacağız
14:19
Dursun Özbek Türk futboluna bomba gibi düşen iddia sonrası sessizliğini bozdu
Dursun Özbek Türk futboluna bomba gibi düşen iddia sonrası sessizliğini bozdu
14:10
Ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenmişti Ayşe Barım’a verilen ceza belli oldu
Ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenmişti! Ayşe Barım'a verilen ceza belli oldu
13:51
İçişleri Bakanlığı’nda devir teslim Ali Yerlikaya, görevini Mustafa Çiftçi’ye bıraktı
İçişleri Bakanlığı'nda devir teslim! Ali Yerlikaya, görevini Mustafa Çiftçi'ye bıraktı
13:04
Komşu ülkede kaydedilen görüntü dünya gündemine bomba gibi düştü
Komşu ülkede kaydedilen görüntü dünya gündemine bomba gibi düştü
13:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan detayları ilk kez duyurdu Depremzedelere faizsiz ev fırsatı
Cumhurbaşkanı Erdoğan detayları ilk kez duyurdu! Depremzedelere faizsiz ev fırsatı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2026 14:35:58. #7.11#
SON DAKİKA: Tam 13 yıl beklediği formayı en sonunda giydi, ilk maçında sahanın en iyisi seçildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.