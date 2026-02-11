Tam 13 yıl beklediği formayı en sonunda giydi, ilk maçında sahanın en iyisi seçildi

Hollanda ekibi PSV'de kaleciler Matej Kovar ve Nick Olij'in son antrenmanda sakatlanmasının ardından FC Groningen deplasmanında kaleyi Niek Schiks korudu. 22 yaşındaki file bekçisi, A Takım'daki ilk maçında sahanın en iyisi seçildi.

8 YAŞINDA GİRDİĞİ KULÜPTE TARİHİ GECE

PSV altyapısına 8 yaşında katılan ve daha sonra pozisyonu değiştirilerek kaleci olarak yetiştirilen Schiks, 13 yıl sonra A Takım formasını giydi. As ve yedek kalecinin sakatlığı sonrası ilk kez görev alan genç eldiven, takımının 2-1 kazandığı maçta performansıyla dikkat çekti.

TRİBÜNLER ÇAĞIRDI, GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Karşılaşma sonunda tribünlerin çağrısına yanıt veren Schiks, duygusal anlar yaşadı. Gözyaşlarını tutamayan genç kaleci, ESPN'e yaptığı açıklamada, "Bu, son birkaç yılın sıkı çalışmasının sonucu. Bir an için ortaya çıkıyor. Ben duygusal bir insanım, bu yüzden bunu bekliyordum. Kameralar önünde olduğu için yapabileceğim bir şey yok." ifadelerini kullandı. Schiks'in Cuma akşamı oynanacak FC Volendam deplasmanında da kaleyi koruması bekleniyor.