Tam kapanmanın ardından meclis toplantısı yapıldı - Son Dakika

Korona virüs salgını nedeni ile uygulanan tam kapanma sürecinin bitmesinin ardından Kaynaşlı Belediyesi meclis toplantısını yüz yüze gerçekleştirdi.

Artan salgın vakalarını kontrol altına alabilmek için 17 gün tam kapanma süreci uygulanmış, süreç 17 Mayıs itibari ile sona ermişti. Kaynaşlı Belediyesi bu süreçte vatandaşların yoğun bir şekilde kullandığı bölgelerde çalışmalar yapmıştı. Tam kapanmanın ardından Kaynaşlı Belediyesi'de olağan meclis toplantısını yüz yüze gerçekleştirdi.

Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin'in başkanlığınsa gerçekleştirilen toplantıda yapılan çalışmalar görüşüldü. Ayrıca yaz öncesinde yapılacak çalışmalarla ilgili meclis üyelerine bilgiler verildi. Belediye Başkanı Birol Şahin, "Tam kapanmanın ardından ilk toplantımızı yaptık. İlçemizde bir çok çalışma yaptık. Çalışmalarımızı meclis üyelerimize aktardık. Bazı yapılması gerekenleri belirledik ve meclis üyelerimize sunduk. Aldığımız yeni kararlar Kaynaşlı'mıza hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. - DÜZCE