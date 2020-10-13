Tamamlanan yeni modüler üs bölgeleri, TSK'nın hizmetine girdi - Son Dakika

Tamamlanan yeni modüler üs bölgeleri, TSK'nın hizmetine girdi

13.10.2020 10:06
Tamamlanan yeni modüler üs bölgeleri, TSK'nın hizmetine girdi, System.String[]

CUMHURBAŞKANLIĞI Savunma Sanayii Başkanlığı projesiyle ASELSAN yükleniciliğinde yeni Modüler Üs Bölgeleri'nin (MÜB) inşaları sürüyor.

CUMHURBAŞKANLIĞI Savunma Sanayii Başkanlığı projesiyle ASELSAN yükleniciliğinde yeni Modüler Üs Bölgeleri'nin (MÜB) inşaları sürüyor. Tamamlanan yeni MÜB'ler, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) hizmetine girdi.

Savunma Sanayi Başkanlığı'nın (SSB) ASELSAN'ın ana yükleniciliğinde yürüttüğü proje kapsamında, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın ihtiyacını karşılamak amacıyla en zorlu coğrafi koşullarda kullanılan ve kalifiye edilmiş yüksek teknoloji ürünleriyle donatılan modüler üs bölgeleri oluşturuluyor. Modüler yapıdaki üs bölgeleri, üst düzey keşif, gözetleme ve silah sistemleriyle güvenlik güçlerine üstünlükler sağlıyor. TSK'nın terörle mücadelede ve sınır güvenliğinde beka, keşif-gözetleme, komuta kontrol ve harekat etkinliğini artıran Modüler Üs Bölgeleri'nin kurulumları devam ediyor. Bu kapsamda tamamlanan yeni MÜB'ler, TSK'nın hizmetine girdi. Elektro-optik, sensör, silah ve komuta kontrol sistemlerine sahip MÜB'ler, kritik bölgelerde ve sarp arazi kesimlerinde kurulan balistik korumalı modüler yapılar sayesinde birliklere güvenliği sağlanmış yaşam alanları tesis ediyor.


Tamamlanan yeni modüler üs bölgeleri, TSK'nın hizmetine girdi
Tamamlanan yeni modüler üs bölgeleri, TSK'nın hizmetine girdi

Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Savunma Sanayi, Silah, TSK, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Tamamlanan yeni modüler üs bölgeleri, TSK'nın hizmetine girdi - Son Dakika

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