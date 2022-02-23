Tamer Karadağlı sosyal medyadan kendisine hakaret eden kişiden şikayetçi oldu - Son Dakika
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Tamer Karadağlı sosyal medyadan kendisine hakaret eden kişiden şikayetçi oldu

23.02.2022 12:39

Oyuncu Tamer Karadağlı ve sevgilisi Iraz Yıldız, kendilerine sosyal medya hesabından hakaret eden kişiden şikayetçi oldu.

Oyuncu Tamer Karadağlı ve sevgilisi Iraz Yıldız, kendilerine sosyal medya hesabından hakaret eden kişiden şikayetçi oldu. Karadağlı, Antalya'da açılan dava için İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek talimat yoluyla ifade verdi.

Oyuncu Tamer Karadağlı ve müzisyen sevgilisi Iraz Yıldız, kendilerine sosyal medyadan hakaret eden Özcan D.'den şikayetçi oldu. Şikayet üzerine yürütülen soruşturma kapsamında, şüpheli Özcan D. hakkında Iraz Yıldız'a yönelik 'elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylık yoluyla cinsel taciz' ve Tamer Karadağlı'ya yönelik ise 'hakaret' suçlarından toplamda 11 aydan 6,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Soruşturma kapsamında ifade veren şüpheli Özcan D. hesabın kendisine ait olduğunu ancak mesajları kendisinin yazmadığını ve kuaför olması sebebiyle, hesabının kendisinden başkaları tarafından kullanıldığını öne sürdü.

Karadağlı, şikayeti üzerine Antalya'da açılan dava dolayısıyla ifade vermek üzere İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. Avukatı ile adliyeye gelen Karadağlı, İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesinde, Antalya 27. Asliye Ceza Mahkemesine gönderilmek üzere ifade verdi. Talimat yoluyla ifade veren Karadağlı, sanıktan şikayetçi olduğunu söyledi. Karadağlı, duruşmanın ardından yaptığı açıklamada kendisine küfür ettiğini öne sürdüğü sanıktan şikayetçi olduğunu belirterek adliyeden ayrıldı.

(İrem Demir - Sema Demir/ İHA)

Tamer Karadağlı sosyal medyadan kendisine hakaret eden kişiden şikayetçi oldu
Tamer Karadağlı sosyal medyadan kendisine hakaret eden kişiden şikayetçi oldu
Tamer Karadağlı sosyal medyadan kendisine hakaret eden kişiden şikayetçi oldu

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TAMER KARADAĞLI KÜFÜR VE HAKARET NEDENİYLE ŞİKAYETÇİ OLDUĞU DAVADA İFADE VERDİ TAMER KARADAĞLI KÜFÜR VE HAKARET NEDENİYLE ŞİKAYETÇİ OLDUĞU DAVADA İFADE VERDİ Türk medyasının en önemli fotoğraf ödülleri Antalya'da belirlenecek Türk medyasının en önemli fotoğraf ödülleri Antalya'da belirlenecek

Tamer Karadağlı, Hakaret, Antalya, Medya, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Tamer Karadağlı sosyal medyadan kendisine hakaret eden kişiden şikayetçi oldu - Son Dakika


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