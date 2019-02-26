Tamer Tuna Yeniden Göztepe'de
1 saat önce
Göztepe, Tamer Tuna ile 3.5 yıllık sözleşme imzaladı.
Göztepe, Tamer Tuna
ile 3.5 yıllık sözleşme imzaladı. Teknik Direktör Kemal Özdeş ile yollarını ayırdıktan sonra eski çalıştırıcısı Tamer Tuna ile anlaşmaya varan Göztepe'de beklenen imza geldi. Deneyimli teknik adam, İzmir
temsilcisiyle 3.5 yıllık sözleşme imzaladı. Tuna, yarın oynanacak olan Yeni Malatyaspor
maçında takımının başında olacak.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 03:51 Kaynak: İHA
Göztepe, Tamer Tuna'yla Sözleşme İmzaladı
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