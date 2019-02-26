Son Dakika Haberleri: Tamer Tuna Yeniden Göztepe'de

Tamer Tuna Yeniden Göztepe'de

1 saat önce

Göztepe, Tamer Tuna ile 3.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Tamer Tuna Yeniden Göztepe'de, System.String[]
Göztepe, Tamer Tuna ile 3.5 yıllık sözleşme imzaladı. Teknik Direktör Kemal Özdeş ile yollarını ayırdıktan sonra eski çalıştırıcısı Tamer Tuna ile anlaşmaya varan Göztepe'de beklenen imza geldi. Deneyimli teknik adam, İzmir temsilcisiyle 3.5 yıllık sözleşme imzaladı. Tuna, yarın oynanacak olan Yeni Malatyaspor maçında takımının başında olacak.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 03:51 Kaynak: İHA

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