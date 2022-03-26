Tamirat yaptığı çatıdan düşen vatandaş hayatını kaybetti - Son Dakika
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Tamirat yaptığı çatıdan düşen vatandaş hayatını kaybetti

26.03.2022 10:55

Tamirat yaptığı çatıdan düşen vatandaş hayatını kaybetti Bolu'da, kendisine ait işyerinin çatısını tamir ettiği sırada 5 metre yükseklikten beton zemine düşen vatandaş kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Tamirat yaptığı çatıdan düşen vatandaş hayatını kaybetti

BOLU - Bolu'da, kendisine ait işyerinin çatısını tamir ettiği sırada 5 metre yükseklikten beton zemine düşen vatandaş kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün saat 16.30 sıralarında Köroğlu mahallesi Gerede caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kendisine ait mobilya ve dekorasyon dükkanında çatı tamiratı yapan Suat Karslıoğlu isimli vatandaş, çatıda kırık oluşması üzerine yaklaşık 5 metre yükseklikten beton zemine düştü. Karslıoğlu'nu kanlar içinde yerde gören vatandaşlar durumu 112 Sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Ağır yaralanan Karslıoğlu, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi'ne kaldırıldı.

Evli ve 2 çocuk babası olan Suat Karslıoğlu hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Tamirat yaptığı çatıdan düşen vatandaş hayatını kaybetti
Tamirat yaptığı çatıdan düşen vatandaş hayatını kaybetti
Tamirat yaptığı çatıdan düşen vatandaş hayatını kaybetti
Tamirat yaptığı çatıdan düşen vatandaş hayatını kaybetti

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tamirat yaptığı çatıdan düşen vatandaş hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tamirat yaptığı çatıdan düşen vatandaş hayatını kaybetti - Son Dakika
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