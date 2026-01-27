Tammy Abraham Aston Villa'ya Transfer Oldu - Son Dakika
Spor

27.01.2026 20:48
Beşiktaş, forvet Tammy Abraham'ı 21 milyon Euro karşılığında Aston Villa'ya sattı.

Beşiktaş'ta forvet oyuncusu Tammy Abraham, 21 milyon Euro bedelle İngiiz ekibi Aston Villa'ya transfer oldu.

Beşiktaş, Tammy Abraham'ın Aston Villa'ya nihai transferi konusunda anlaşmaya varıldığını KAP'a bildirdi. Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel futbolcumuz Kevin Oghenetega Tamaraebi Bakumo-Abraham'ın, Aston Villa FC Limited'e kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre Aston Villa FC Limited, Kulübümüze sözleşme fesih bedeli olarak 21.000.000 Avro ödeme yapacaktır. Ayrıca, FIFA talimatları gereği doğacak olan dayanışma katkı bedelleri Aston Villa FC Limited tarafından ödenecektir." - İSTANBUL

