Tanker dereye yuvarlandı, sürücü yaralandı - Son Dakika
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Tanker dereye yuvarlandı, sürücü yaralandı

05.07.2022 11:28
Tanker dereye yuvarlandı, sürücü yaralandı

Mersin'in Silifke ilçesinde boş akaryakıt tankerinin köprüden dereye düşmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Mersin'in Silifke ilçesinde boş akaryakıt tankerinin köprüden dereye düşmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi belirlenemeyen boş akaryakıt tankeri, Değirmendere köprüsünden geçtiği sırada fren sisteminde meydana gelen arıza sonucu Göksu Nehrine düştü. Kazada yaralanan sürücü, Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. - MERSİN

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Kaynak: İHA

Mersin, Göksu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tanker dereye yuvarlandı, sürücü yaralandı - Son Dakika

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