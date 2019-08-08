Son Dakika Haberleri: Tanker otoyolda yandı, alevler ağaçlık alana sıçradı
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Tanker otoyolda yandı, alevler ağaçlık alana sıçradı

53 dakika önce

Bursa-Ankara otoyolunda süt tankeri alev alev yandı.

Tanker otoyolda yandı, alevler ağaçlık alana sıçradı, System.String[]
Bursa- Ankara otoyolunda süt tankeri alev alev yandı. Alevler yol kenarındaki ağaçlık alana da sıçradı. Yanan tanker ve ağaçlık alan itfaiyenin müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Ankara'dan Bursa istikameti Karahıdır mevkiinde seyir halindeki 16 SF 663 plakalı süt tankerinin sağ ön tekeri patladı. Patlamanın etkisiyle yolun kenarındaki bariyerlere sürten tanker birden alev aldı. Tanker sürücüsü araçtan kendini son anda dışarı attı. Kısa sürede tankeri saran alevler yolun yanındaki ağaçlık alana da sıçradı. Diğer araç sürücüleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tankerdeki ve ağaçlık alandaki yangını kısa sürede söndürmeyi başardı. Olayda can kaybı yaşanmazken, jandarma yangın ile ilgili soruşturma başlattı. - BURSA
Bursa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 09:01 Kaynak: İHA
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