Tanker ve kamyonun devrilmesi sonucu kapanan Niğde-Adana otoyolu ulaşıma açıldı - Son Dakika

Tanker ve kamyonun devrilmesi sonucu kapanan Niğde-Adana otoyolu ulaşıma açıldı

20.10.2020 19:49

Kireç yüklü tanker ve patates yüklü kamyonun devrilmesi sonucu ulaşıma kapanan Niğde-Adana otoyolu 4 saat sonra açıldı.

Kireç yüklü tanker ve patates yüklü kamyonun devrilmesi sonucu ulaşıma kapanan Niğde- Adana otoyolu 4 saat sonra açıldı.

Adana istikametinde ilerleyen Talha Deniz yönetimindeki 51 HH 065 plakalı kireç yüklü tanker, aynı yöndeki Ferdi Karabucak idaresindeki 51 BF 573 plakalı patates yüklü kamyona arkadan çarptı.

Tanker ve kamyon, bariyerlere çarparak otoyolda devrildi.

Vatandaşların da yardımıyla araçlarından çıkan sürücüler, kazadan yara almadan kurtuldu.

Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan otoyol, 4 saat süren çalışmanın ardından tekrar açıldı.

Tanker ve kamyonun devrilmesi sonucu kapanan Niğde-Adana otoyolu ulaşıma açıldı
Tanker ve kamyonun devrilmesi sonucu kapanan Niğde-Adana otoyolu ulaşıma açıldı
Tanker ve kamyonun devrilmesi sonucu kapanan Niğde-Adana otoyolu ulaşıma açıldı
Tanker ve kamyonun devrilmesi sonucu kapanan Niğde-Adana otoyolu ulaşıma açıldı

TEM Otoyolu, Tanker, Niğde, Adana, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tanker ve kamyonun devrilmesi sonucu kapanan Niğde-Adana otoyolu ulaşıma açıldı - Son Dakika

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