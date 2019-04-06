Son Dakika Haberleri: Tanzanya Tüm Döviz Bürolarını Kapattı

Tanzanya Tüm Döviz Bürolarını Kapattı

1 saat önce

Doğu Afrika ülkesi Tanzanya, vergi kaçakçılığı ve kara para aklama şüphesiyle ülkedeki tüm döviz bürolarının kapısına kilit vurdu.

Tanzanya Tüm Döviz Bürolarını Kapattı, System.String[]
Doğu Afrika ülkesi Tanzanya, vergi kaçakçılığı ve kara para aklama şüphesiyle ülkedeki tüm döviz bürolarının kapısına kilit vurdu.

Tanzanyalılar tarafından yaygın olarak kullanılan ve turizm gelirlerinin büyük öneme sahip olduğu ülkede, birkaç günlüğüne kapatıldığı açıklanan döviz büroları mart ayından bu yana faaliyet göstermiyor.

İlk olarak Darüsselam şehrinde başlayan ve sonrasında tüm ülkeye yayılan operasyonlarla tüm döviz büroları kapatılırken, bazı iş yeri sahiplerinin ise gözaltına alındığı belirtildi.

Tanzanya Maliye Bakanlığından bir yetkili, AA muhabirine yaptığı açıklamda, döviz bürolarının beyan ettiklerinden çok daha fazla miktarda parayla işlem yaptıkları, vergi kaçırdıkları ve kara para akladıkları gerekçesiyle kapatıldığını söyledi.

Şilin değer kazandı

Ülke para birimi şilinin değer kaybetmesinin ardından alınan kapatma kararıyla, ABD doları Tanzanya şilini karşısında gerilemeye başladı.

Tanzaya Devlet Başkanı Maguli, geçen yıl döviz büroları hakkında soruşturma başlatılması talimatını vermişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 07:50 Kaynak: AA

Afrika, Tanzanya, Ekonomi
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