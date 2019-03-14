Tara'dan Etnik Konser Şöleni
1 saat önce
İndie, Etnik Caz müziğinin önemli isimlerinden Tara Mamedova, 15 Mart'ta BKM Mutfak Çarşı'da sahneye çıkacak. Mamedova, konserinde şarkılarını çeşitli dillerde seslendirecek.
İndie Etnik Caz müziğin önemli temsilcilerinden Kürt asıllı Rus sanatçı Tara Mamedova, İstanbul'da bir konser verecek. Rusya'dan Fransa'ya modern etnik caz ve blues müziğin başarılı ismi Tara Mamedova İstanbul'da müzik severlerle buluşacak.
Aralarında 'Lo Lawo', 'Esmera Farê', 'Bes E', 'Cano', 'Ax', 'Lori', 'Perişan', 'Wesetim'in de aralarında olduğu bir çok etnik şarkıyla adını uluslararası platformda duyuran Mamedova, 15 Mart'ta saat 22:00'de BKM Mutfak Çarşı'da sahneye çıkacak. Belçim Bilgin, Mert Fırat ve Olgun Şimşek'in de aralarında olduğu ünlü isimlerin seyredeceği konserde Tara Mamedova, şarkılarını çeşitli dillerde seslendirecek.
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Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 01:50 Kaynak: Bültenler
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