Son Dakika Haberleri: Tara'dan Etnik Konser Şöleni

Tara'dan Etnik Konser Şöleni

1 saat önce

İndie, Etnik Caz müziğinin önemli isimlerinden Tara Mamedova, 15 Mart'ta BKM Mutfak Çarşı'da sahneye çıkacak. Mamedova, konserinde şarkılarını çeşitli dillerde seslendirecek.

Tara'dan Etnik Konser Şöleni, System.String[]

İndie Etnik Caz müziğin önemli temsilcilerinden Kürt asıllı Rus sanatçı Tara Mamedova, İstanbul'da bir konser verecek. Rusya'dan Fransa'ya modern etnik caz ve blues müziğin başarılı ismi Tara Mamedova İstanbul'da müzik severlerle buluşacak.

Aralarında 'Lo Lawo', 'Esmera Farê', 'Bes E', 'Cano', 'Ax', 'Lori', 'Perişan', 'Wesetim'in de aralarında olduğu bir çok etnik şarkıyla adını uluslararası platformda duyuran Mamedova, 15 Mart'ta saat 22:00'de BKM Mutfak Çarşı'da sahneye çıkacak. Belçim Bilgin, Mert Fırat ve Olgun Şimşek'in de aralarında olduğu ünlü isimlerin seyredeceği konserde Tara Mamedova, şarkılarını çeşitli dillerde seslendirecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 01:50 Kaynak: Bültenler

Fransa, Beşiktaş Kültür Merkezi, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Merkez Bankası Yıl Sonu Dolar ve Enflasyon Tahminini Açıkladı Sanatçı Demet Akbağ, Gözyaşları İçinde Eşinin Tabutunu Taşıdı

Erdoğan: 3600 Ek Gösterge Meselesini Seçimlerden Sonra Ele Alacağız Pes Dedirten Vurdumduymazlık! İntihar Girişimini Canlı Yayınladılar
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.3.2019 15:30:12. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tara'dan Etnik Konser Şöleni
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]