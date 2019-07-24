Taraftar sordu başkan cevapladı

Balıkesirspor Başkanı Kadir Dağlı, soru-cevap etkinliğinde taraftarlarla bir araya geldi.

Balıkesirspor Başkanı Kadir Dağlı, soru-cevap etkinliğinde taraftarlarla bir araya geldi. Balıkesirspor tesislerinde düzenlenen etkinlikte taraftarlar başkan Dağlı'ya sorularını yöneltirken Başkan Dağlı tüm soruları tek tek cevapladı.



Sosyal medyada yaşanan bilgi kirliliğini gidermek için böyle bir organizasyon düzenlediklerini belirten Başkan Dağlı, Nuno dosyasından Hadise konserine, transfer tahtasından Akar dosyasına kadar bir çok soruya yanıt verdi.



Transfer yasağı için federasyondan haber bekliyoruz



Transfer yasağı ile ilgili gelen bir soruyu yanıtlayan Başkan Kadir Dağlı küme düşme riskinin bulunmadığını transfer yasağı içinde federasyondan haber beklediklerini söyledi.



Dağlı; "Şehrimizin bildiği Nuno Andre Coelho dosyası vardı. Bununla alakalı olarak gerekli ödemeler yapıldı ama sorun sadece bu değil. Küme düşme riskimiz kalktı ama transfer yasağının kalkmasıyla ilgili olarak federasyondan yazı hala gelmedi. Transfer tahtasında borcumuzun olduğu futbolcular var. Bunlar da çok önemli. Futbolculardan muvafakatname almaya çalışıyoruz. İkili ilişkilerle bunları çözmeye çalışıyoruz. Esnaf, fabrika ve siyasi parti ziyaretleri yapıyoruz. Gezme amacımız tamamıyla kulübe destek olma çağrısı. Yüksek tutarlarda para toplamamız mümkün değil ama gittiğimiz zaman ufak rakamlarda destek oldular. Olumlu yanıtlar alıyoruz" dedi.



Hadise konserinde hedef 1 milyon TL



Balıkesirspor için düzenlenecek Hadise konseri ile ilgili de bilgi veren Dağlı konserden yaklaşık 1 milyon TL gelir elde etmeyi hedeflediklerini söyledi.



Dağlı; "Hadise konseri düzenliyoruz. Konseri Balıkesirspor'a destek amacıyla yapıyoruz. İlker Ayrık da programa katılacak. Hadise konseri için 500 bin TL gibi bir gider olacak. 1 buçuk milyon TL gelir bekliyoruz. Karımız da yaklaşık bir milyon TL olacak. Şehrin bütün önemli isimleri gerekli desteği veriyorlar. Kampın 2.etabı başladı. Altyapıdan futbolculardan bazıları Balıkesir'de kaldı. Kadromuzda ufak bir düşüş oldu ama Ali Tandoğan bu zorlukları bilerek geldi" şeklinde konuştu.



Herkesin miktarını merak ettiği farklı rakamların konuşulduğu Akar dosyasına da açıklık getiren başkan Kadir Dağlı Akar'a olan borcun 14.5 milyon TL olduğunu belirtti.



Dağlı; "Mustafa Akar'a şu anda 14 buçuk milyon TL borcumuz var. Federasyonun bize yıllık verdiği para da 14 buçuk milyon TL. Nuno'ya bir para ödedik. Bu da yaklaşık 7 milyon TL. 14 buçuk milyon TL bütçeniz var, 7 milyon TL tek bir futbolcuya ödediniz. Şu anda federasyonda 7 milyon TL paramız var. Federasyon bu parayı bize göndermiyor ki. Kasım ayından sonra bu parayı bize göndermeye başlıyor. Bizim şu anda federasyondan alacağımız para 7 milyon TL ama Akar'a borcumuz 14 buçuk milyon TL. Mustafa Ağabey'e dedik ki kredi çekelim sana borcu ödeyelim ama bu sefer de banka kredi vermiyor. Federasyondan gelecek parayla borcu ödeyeceğimiz para birbirini karşılamıyor. Biz başkan olduğumuzda Mustafa Akar'a gitseydik borcumuzu ödeyip önümüz açılacaktı. Biz Mustafa Akar'a dedik ki ne bu para burayı kurtarıyor ne de bu parayı burası kurtarıyor. En güzeli sen paranı taksit taksit almaya devam et dedik. Futbolculardan muvafakatname almaya çalışıyoruz. Alamadıklarımıza şunu söyledik. Buraya sizin borcunuzu ödemeye geldik. Siz bize muvafakatname vermezseniz biz bu borcu ödeyemeyiz. Ali Tandoğan'a da aynılarını anlattık. Ligde kalırsak dosyayı öderiz dedik"



Benzinlik ve esnaf paketi



Benzinlik projesinin hayal olmadığını ve ciddi bir şekilde hazırlandıklarını belirten Dağlı esnaf paketi oluşturarak kulübe ekstra gelir sağlamak için çalışacaklarını söyledi.



Balıkesirspor Başkanı Kadir Dağlı; "Benzinlik projemiz hayal değil. Ciddi anlamda dersimize çalıştık ve Valimiz ile Büyükşehir Belediye Başkanımızın önüne koyduk. Bizleri kırmadılar. Balıkesirspor'a kalıcı bir yatırım yapmak için onay verdiler. Evrak işlemleri sürüyor. Balıkesirspor Kulübünün bir benzinliği olacak. İyi cirolar elde edeceğiz. Gelir direkt kulübe kalacak. Benden sonra gelecek başkana hazır bir yer bırakacağız. İşlemler bittikten sonra kamuoyu ile paylaşacağız. Esnaf paketi yaptık. Şehirde bir ekip oluşturacağız. Taraftarlardan destek isteyeceğim ben. Bir paketin içerisinde kupa, atkı, bayrak, kalem, çakmak, para tabağı gibi ürünlerimiz var. Bunu 100 TL'den Balıkesir merkezde esnaflarımıza satacağız. Bütün esnafımıza örgü atkı ve bayrak vereceğiz. Bu parayı da bağış olarak alacağız. Bir satış ekibi oluşturacağız. Valilikten gerekli izinler alındı. Ürünlerin gelmesini bekliyoruz. Her esnafın bize destek vermesini istiyorum" dedi.



Sponsorluk görüşmelerimiz sürüyor



İsim ve forma sponsorluğu konusunda görüşmelerin devam ettiğini belirten Dağlı Atatürk Stadının reklam ihalesini de almak istedikleri söyledi.



Dağlı; "Atatürk Stadı'nın reklam ihalesi için evraklarımızı verdik. Balıkesirspor olarak biz gireceğiz, biz alacağız. Bunun en doğal hakkımız olduğunu düşünüyorum. Formaya reklam konusunda görüşmelerimiz oldu. Ön reklamı için bir yağ firması, diğer ise altın firması. İsim sponsorluğu konusunda görüşmelerimiz halen sürüyor. Su firması görüşmeleri var. Bununla ilgili olarak yazışmalar da sürüyor"



Ali Tandoğan ile zorlukları aşacağız



Ligde kalmak için mücadele edeceklerini ifade eden Kadir Dağlı antrenör Ali Tandoğan ile bu işi başaracaklarını söyledi. Dağlı; "Takımdan ayrılan oyuncular olduğunu buna rağmen birçok kadrodaki futbolcu ile yeniden anlaştıklarını söyleyen Balıkesirspor Kulüp Başkanı Kadir Dağlı, bu sezon ligde kalmak adına mücadele edeceklerini ifade etti. Federasyondan gelecek yazıya göre futbolculardan alacakları muhafakatnameler ve ödemelerin durumuna göre transfer yapmak istediklerini de belirten Dağlı, transfer konusunda hazırda bir listeleri olduğunu ifade etti. Dağlı, sözlerini şu şekilde tamamladı; "Hocamız ve takım bugün kampın ikinci etabına çıktılar. Alt yapıdan gelen futbolcularımız vardı hocamız onları tekrardan daim etti. Ama biraz yetersiz bulduğu oyuncuları burada bıraktı. Kadromuzda bir düşüş oldu ama Ali Tandoğan hocamızda bu zorlukları bilerek gelmişti. Bu takımın üstesinden geleceğini ve en iyi şekilde ligde kalmaya çalışacağız" şeklinde konuştu. - BALIKESİR

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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