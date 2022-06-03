Taraklı'da "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" sergisi - Son Dakika
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Taraklı'da "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" sergisi

03.06.2022 10:16
Taraklı'da "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" sergisi

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde, Halk Eğitimi Merkezi kurslarında yapılan ürünlerin yer aldığı yıl sonu sergisi düzenlendi.

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde, Halk Eğitimi Merkezi kurslarında yapılan ürünlerin yer aldığı yıl sonu sergisi düzenlendi.

Hayat boyu öğrenme kültürünün geliştirilmesi, tanıtılması ve yaygınlaştırılması amacıyla bu yıl ikinci kez kutlanan hafta kapsamında, kursiyerlerin ürünleri sergilendi.

Müzik öğretmenleri Caner ve Zeynep Şahin tarafından müzik dinletisi ile başlayan etkinlikte katılımcılar, kursiyerlerin el ürünlerini inceledi.

Taraklı Kaymakamı Halis Hacıismailoğlu ve Belediye Başkanı İbrahim Pilavcı, kursiyerleri tebrik ederek sertifikalarını takdim etti.

Açılışa, Karapürçek Kaymakamı Gökay İçen, İlçe Jandarma Komutanı Mustafa Karadaş, İlçe Emniyet Amiri Süleyman Yavuz Karacaoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Serkan Korkmaz, kurum müdürleri ve kursiyerler katıldı.

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Kaynak: AA

Halk Eğitimi Merkezi, Hisarcık, Sakarya, Taraklı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Taraklı'da 'Hayat Boyu Öğrenme Haftası' sergisi - Son Dakika

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